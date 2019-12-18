Erkek görevlinin önünde başörtüsünü çıkarmaya zorlanan kadına tazminat

ABD'nin Minnesota eyaletinde hapishanede vesikalık fotoğrafının çekilmesi için bir erkek görevlinin önünde başörtüsünü çıkarmaya zorlanan Müslüman bir kadın 120 bin dolar tazminat alacak.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesinin haberine göre Ohio'da doğup büyüyen 57 yaşındaki Aida Shyef Al-Kadi hakkında, Ağustos 2013'te işlediği trafik suçunun duruşmasına gelmediği için tutuklama emri çıkarıldı.

Teslim olduktan sonra Ramsey bölge hapishanesine gönderilen Al-Kadi'den erkek görevlilerin önünde elbisesini ve başörtüsünü çıkarması istendi. Mahkeme kayıtlarına göre Al-Kadi bunu reddedince bir hücreye götürüldü.

İNTERNET SİTESİ FOTOĞRAFI KALDIRMAK İÇİN PARA İSTEDİ

Al-Kadi burada, fotoğrafın herhangi bir yerde yayımlanmayacağı güvencesiyle erkek görevlinin önünde vesikalık için başörtüsünü çıkarmayı kabul etti.

Daha sonra başını örtmesi için bir çarşaf verilen Al-Kadi, iki kadın görevlinin önünde elbisesini çıkararak hapishane üniformasını giydi ve 24 saat tek başına bir hücrede tutuldu.

Aida Shyef Al-Kadi'nin hapishanede çekilen fotoğrafı aylar sonra bir sitede yayımlandı. Bu site, fotoğrafı kaldırmak için para istedi.