Hapishanedeki erkek arkadaşı için bebeğini öldüresiye dövdü

Kan donduran olay ABD’nin Oklahoma eyaletinde gerçekleşti. Geçtiğimiz ekim ayında gerçekleşen olayda 3 aylık bebeğinin bacaklarını ve kaburgalarını kıran cani anne, günlerce aç bıraktığı bebeğinin ağlamasını kesemeyince sol göz yuvasını paramparça etti.

Antlers polis memuru Keith Capps'ın yaptığı açıklamaya göre, Stowe bebeğini geçen Ekim ayında bacağını hareket ettiremediğini söyleyerek hastaneye götürdü. Hastanede çıkan sonuç herkesi şoke etmişti. Bebeğin sol uyluk kemiği ile birlikte iki kaburga kemiği kırıktı ve sol göz yuvası paramparça olmuştu. İfadesinde bebeği neredeyse bir hafta boyunca beslemediğini itiraf eden kadın, bebeğe sadece su içirdiğini söyledi. Çocuk istismarı suçundan hapishanede yatan erkek arkadaşına para göndermek için bebeğine mama almadığını söyleyen Kelly Stowe adındaki cani, Çarşamba günü çocuk istismarı ve ihmali suçlarından mahkemeye sevk edildi.

Durumu kritik olan bebek Oklahoma Şehir Hastanesine tedavi görmeye devam ediyor.



