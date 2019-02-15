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Hapishaneden çıktıktan bir ay sonra aynı suçu işledi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 17:27 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, dün jandarmanın hayvan hırsızlığı şüphesi üzerine gözaltına alınan İhsan İnce'nin (55) aynı suçtan dolayı bir ay önce cezaevinden tahliye olduğu belirlendi.

Hapishaneden çıktıktan bir ay sonra aynı suçu işledi

Mehmet Emin COŞKUNDERE/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, dün jandarmanın hayvan hırsızlığı şüphesi üzerine gözaltına alınan İhsan İnce'nin (55) aynı suçtan dolayı bir ay önce cezaevinden tahliye olduğu belirlendi. Bugün adliyeye sevk edilen İnce, tutuklanarak yeniden cezaevine gönderildi.
Olay, dün saat 16.30 sıralarında Çarşamba İlçesi'ne bağlı Kızılot Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre bölgede 20 büyükbaşın çalınması üzerine Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kızılot Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Çalışma kapsamında uygulama yapan jandarma ekipleri, 07 EBR 49 plakalı otomobilin arka koltuklarının olmadığını fark edip şüphe üzerine durdurmak istedi. ‘Dur’ ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan otomobil sürücüsü ardından jandarma aracına çarptı. Sürücü İhsan İnce yakalanırken, otomobilde bulunan 2 şüpheli ise yaya olarak kaçtı. Gözaltına alınan İhsan İnce'nin yaklaşık bir yıl önce Allı Mahallesi’nde hayvan hırsızlığı suçundan yakalanarak 17 Mart 2018 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderildiği yaklaşık bir ay önce de tahliye olduğu belirtildi. İnce işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan jandarma tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Canik İlçesi'nde 2, Tekkeköy İlçesi'nde ise 1 ahırda yapılan aramada çalıntı olduğu belirtilen 26 büyükbaş hayvan bulundu. Kaçan iki şüphelinin bulunması için jandarma tarafından yürütülen çalışmanın ise devam ettiği belirtildi.

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Hapishaneden çıktıktan bir ay sonra aynı suçu işledi

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