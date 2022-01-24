‘‘Hapishaneye Saldıran IŞİD Militanları Teslim Oldu’’

Suriye Demokratik Güçleri, Suriye’nin kuzeybatısındaki Haseke kentinde IŞİD’in ele geçirdiği hapishanenin bir tesisine baskın düzenledi. SDG, en az 300 IŞİD militanının teslim olduğunu açıkladı.

Kürt YPG milislerinin öncülüğündeki SDG, IŞİD militanlarının hala hapishanenin diğer binalarını kontrol ettiğini, ancak gözaltı merkezinin tamamını boşaltmak için operasyon planının hazır olduğunu kaydetti ancak ayrıntı paylaşmadı.

Bir SDG kaynağı ABD liderliğindeki koalisyonun müttefiklerinin mevcut operasyonlara dahil olduğunu belirtti. IŞİD ise henüz açıklama yapmadı.

IŞİD’in 20 Ocak’ta Haseke’deki bir hapishaneye üyelerini serbest bırakmak amacıyla saldırı düzenlemesinin ardından en az 180 mahkum ve militan ile 27 güvenlik gücü hayatını kaybetmişti.

SDG daha önce yaptığı açıklamada firarları önlediğini ancak mahkumların hapishanenin bazı kısımlarında kontrolu ele geçirdiğini bildirmişti.

UNICEF: ‘‘Çocukların güvenliği tehlikede’’

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF), Pazar günü yaptığı çağrıda militanlar ve aileleriyle birlikte tesiste tutulan yaklaşık 850 çocuğun güvenliklerinin tehlikede olduğunu belirterek tahliye edilmelerini istedi.

Hapishanedeki yakınlarıyla temas halinde olan Arap aşiret yetkilileri, ölü sayısının SDG tarafından açıklanandan çok daha fazla olabileceği kaygısını dile getirdi.

Bölge sakinleri güvenlik birimlerinin firar eden mahkumları aramak için hapishanenin bulunduğu Guveryan mahallesine baskın düzenlemesinden bu yana binlerce ailenin kaçtığını söyledi.

Haseke’deki cezaevi, SDG’nin IŞİD şüphelilerini ve diğer tutukluları tuttuğu, yardım gruplarının kalabalık ve insanlık dışı koşullarda olduğunu söylediği çok sayıdaki hapishaneden biri.

50 ülkeden binlerce yabancı tutuklu

İnsan Hakları İzleme Örgütü, SDG’nin hapishanedeki 12 bin erkeği IŞİD’le bağlantılı oldukları şüphesiyle gözaltında tuttuğunu, bunların 2 bin ile 4 bin kadarının yaklaşık 50 ülkeden gelen yabancılar olduğunu kaydetti.

Bölgenin önde gelenleri Kürtler liderliğindeki yönetime duyulan tepkinin IŞİD’e desteği arttırdığını bildiriyor. Kürt yönetim bölgede çoğunluk olan Araplar’a ayrımcılık uygulamakla suçlanıyor. Araplar’ın çoğu Kürt yönetimin zorunlu askerlik uygulamasına karşı çıkıyor.

Suriyeli Kürt birlikleri suçlamaları reddediyor ve Şam'ın yıllardır sürdürdüğü Arap milliyetçisi yönetimi altında ezilen bir azınlık olarak adaletsizlikleri giderdiklerini öne sürüyor.

