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Hapiste çöpçatan uygulamasıyla dolandırıcılık yapan hükümlü: 'Daha yaşlı kadınları tercih edip, çaresizlik arıyordum'

23.02.2021 13:23 | Son Güncelleme:
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Hapiste çöpçatan uygulamasıyla dolandırıcılık yapan hükümlü: 'Daha yaşlı kadınları tercih edip, çaresizlik arıyordum'

İngiltere'de son bir yılda çöpçatan uygulamalarında hedef seçilen kadınlar, yaklaşık 70 milyon sterlin dolandırıldı. Hapisteyken, kaçak soktuğu cep telefonuyla kadınları dolandıran bir hükümlü, taktiklerini BBC'ye anlattı.

"Açıkçası dünyanın en kolay para kazanma yöntemlerinden biri. Elinde bir kız varsa ve çalışıyorsa, neden para göndermesini istemeyeceksin ki? En iyisi de avukatlar."

Jamie (gerçek adı değil) 20'li yaşlarının başlarında.

Son birkaç yıldır, genelde kendisinden çok daha yaşlı, aşk arayan kadınları dolandırarak para kazandı.

Jamie bunu, başka bir suçtan yattığı hapishaneden, sakladığı kaçak bir cep telefonunu kullanarak yaptı.

Geçtiğimiz günlerde salıverilen Jamie, BBC Radyo 4'teki File on 4 programına anlattı.

Bu dolandırıcılığı tekrar yapmayacağını söyleyen genç adam, kullandığı taktikleri ifşa edip, diğerlerini uyararak nedamet getirmek istediğini söylüyor.

'Bu bir işti'

Jamie "Biraz son çare gibiydi. Ne kadar kolay olduğunu görmüştüm" diyor ve ekliyor:

"Bir kızdan en aldığım en çok para 10 bin sterlindi. Her hafta bana 100, 200 sterlin yolluyordu. Adını unuttum, bunu bir ilişki olarak görmüyordum. Bu bir işti."

Jamie, kurbanlarının ihbarından sonra hesaplarının bloke edildiğini ama dolandırılıklarından hiç ceza almadığını söylüyor. İnsanlara kendileriyle temas eden ve para isteyen çok daha genç ya da "daha yakışıklı" erkeklere dikkat etmelerini söylüyor. Özellikle de hiç şahsen görüşmedilerse...

Jamie çöpçatan uygulamalarında yalnız olduğunu ve diğerlerinden pek ilgi görmediğini düşündüklerini bulmaya çalışarak hedeflerini seçtiğini anlatıyor. Teorisine göre böyle kadınlar, bağlantıyı kopartmamak için "her şeyi yapmaya" daha eğilimli oluyor.

Gerçek fotoğraflarını kullandığını anlatan Jamie, görünüşünün kurbanlarını ağına düşürmeye yardımcı olduğuna inanıyor:

"Daha yaşlı kadınları tercih edip, çaresizlik arıyordum.

"Anahtar kelimeler 'Sadece mutluluk istiyorum" veya bunun gibi şeyler olurdu. Başta kendimi ağırdan satardım, yanıt verirse, fotoğraflarıma ilgi gösterdiğini anlardım.

"Ondan sonra oyunumu oynamaya başlar, 'Seninle çocuğum olsun istiyorum' gibi rüyalar satardım.

"Bana aşık olana kadar duymak istediği her şeyi söylerdim."

'Aylarca mesajlaştım'

Jamie, kurbanı kendisine duygusal olarak bağlanana dek, hapiste olduğunu açık etmediğini belirtiyor.

Bunu söylemeden önce kadınlarla aylarca mesajlaştığını kaydediyor.

Söylediğinde de hapse girme nedeninin bir şiddet suçu değil, trafik suçları olduğunu anlatıyor.

İngiltere'de çöpçatan sitelerinde dolandırıcılık rekor düzeyde

2020'de yaklaşık 7 bin sözde aşk dolandırıcılığı ihbarı yapıldı.

Kurbanlar geçen yıl bu yöntemle neredeyse 70 milyon sterlin kaybetti. Ancak bankacılık birliği UK Finance, koronavirüs salgını döneminde aşk dolandırıcılığıyla ilgili para transferlerinin yüzde 20 arttığını belirtiyor.

Di Pogson dolandırıldığını anladıktan sonra polise gitti.

59 yaşındaki Di Pogson, tüm birikimi olan 40 bin sterlini bir çöpçatan uygulamasında tanıştığı birine verdi. Daha sonra dolandırıcı olduğu ortaya çıktı, aşık olduğu adam aslında yoktu.

İngiltere'nin güneyinde kadınları ağlarına düşürmeye çalışan üç kişilik bir çetenin yarattığı bir profildi.

Di Pogson, "Asla ama asla dolandırılamayacağımı düşünürdüm. Ama sonra 'Kevin' çıktı karşıma. Çekiciydi ve benimle ilgileniyordu" diyor ve ekliyor:

"500 sterlinden az veteriner faturalarıyla başladı ama sonra miktar yavaş yavaş arttı. Param tükendiğinde bana söylemediği kalmadı. Telefonlarıma çıkmamaya başladı."

"Alarm zilleri çalmaya başladı ve polise gittim."

Pogson, kendisini enayi ve aptal hissettiğini söylüyor, "Çocuklarıma anlattım. Hiç tanışmadığım birine bu kadar çok para kaptırdığımı anlatmak zorunda kalmak korkunçtu" diyor.

Dolandırıcılık konusunda uzman polis yetkilisi Bernadette Lauire ise geçen yıl polise ihbar edilen olayların bir çoğunun insanların kendini daha yalnız hissettiği kısıtlama döneminde olduğunu belirtiyor.

Kurbanların dolandırıldıklarını, kısıtlamalar gevşetildikten sonra zanlıların buluşmamalara gitmemesiyle anlaşıldığını da sözlerine ekliyor.

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