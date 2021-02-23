Hapiste çöpçatan uygulamasıyla dolandırıcılık yapan hükümlü: 'Daha yaşlı kadınları tercih edip, çaresizlik arıyordum'

"Açıkçası dünyanın en kolay para kazanma yöntemlerinden biri. Elinde bir kız varsa ve çalışıyorsa, neden para göndermesini istemeyeceksin ki? En iyisi de avukatlar."

Jamie (gerçek adı değil) 20'li yaşlarının başlarında.

Son birkaç yıldır, genelde kendisinden çok daha yaşlı, aşk arayan kadınları dolandırarak para kazandı.

Jamie bunu, başka bir suçtan yattığı hapishaneden, sakladığı kaçak bir cep telefonunu kullanarak yaptı.

Geçtiğimiz günlerde salıverilen Jamie, BBC Radyo 4'teki File on 4 programına anlattı.

Bu dolandırıcılığı tekrar yapmayacağını söyleyen genç adam, kullandığı taktikleri ifşa edip, diğerlerini uyararak nedamet getirmek istediğini söylüyor.

'Bu bir işti'

Jamie "Biraz son çare gibiydi. Ne kadar kolay olduğunu görmüştüm" diyor ve ekliyor:

"Bir kızdan en aldığım en çok para 10 bin sterlindi. Her hafta bana 100, 200 sterlin yolluyordu. Adını unuttum, bunu bir ilişki olarak görmüyordum. Bu bir işti."

Jamie, kurbanlarının ihbarından sonra hesaplarının bloke edildiğini ama dolandırılıklarından hiç ceza almadığını söylüyor. İnsanlara kendileriyle temas eden ve para isteyen çok daha genç ya da "daha yakışıklı" erkeklere dikkat etmelerini söylüyor. Özellikle de hiç şahsen görüşmedilerse...