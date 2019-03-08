‘Hapiste En Fazla Kadın Gazeteci Türkiye’de’

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), 8 Mart Uluslararası Kadınlar Günü’nde cezaevinde olan kadın gazetecileri açıkladı. CPJ’nin kayıtlarına göre dünyada hapiste olan 251 gazeteciden 32’sinin kadın olduğu belirtildi.

CPJ'e göre dünyadaki 251 tutuklu gazetecinin 68’inin Türkiye’de olduğunu öne sürüyor. Ayrıca Türkiye’de hapisteki gazetecilerin 14’ünün de kadın olduğu belirtiliyor.

CPJ, dünyada cezaevlerindeki kadın sayısının da en fazla Türkiye’de olduğunu iddia ediyor. Buna göre, Türkiye hem en fazla gazetecinin hapsedildiği, hem de aynı zamanda en fazla kadın gazetecinin hapsedildiği ülke olarak zirvede.

CPJ kayıtlarına göre, dünyada hapiste olan toplam 32 kadın gazetecinin 14’ü hükümlü, 18’i ise tutuklu. Üç kadın gazeteci ömür boyu hapis cezasına mahkum olmuş. Bunlardan ikisi ise Türkiye’de. Devlete karşı suç işlemekten ömür boyu hapis cezasına çarptırılan üç gazeteci, Nazlı Ilıcak ve Hatice Duman Türkiye’de, Gülmire İmin ise Çin’de hüküm giymiş.

CPJ verilerine göre dünyada hapisteki kadın gazetecilerin ülkelere göre dağılımı ise şöyle: