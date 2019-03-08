‘Hapiste En Fazla Kadın Gazeteci Türkiye’de’

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), 8 Mart Uluslararası Kadınlar Günü’nde cezaevinde olan kadın gazetecileri açıkladı. CPJ’nin kayıtlarına göre dünyada hapiste olan 251 gazeteciden 32’sinin kadın olduğu belirtildi.
CPJ'e göre dünyadaki 251 tutuklu gazetecinin 68’inin Türkiye’de olduğunu öne sürüyor. Ayrıca Türkiye’de hapisteki gazetecilerin 14’ünün de kadın olduğu belirtiliyor.
CPJ, dünyada cezaevlerindeki kadın sayısının da en fazla Türkiye’de olduğunu iddia ediyor. Buna göre, Türkiye hem en fazla gazetecinin hapsedildiği, hem de aynı zamanda en fazla kadın gazetecinin hapsedildiği ülke olarak zirvede.
CPJ kayıtlarına göre, dünyada hapiste olan toplam 32 kadın gazetecinin 14’ü hükümlü, 18’i ise tutuklu. Üç kadın gazeteci ömür boyu hapis cezasına mahkum olmuş. Bunlardan ikisi ise Türkiye’de. Devlete karşı suç işlemekten ömür boyu hapis cezasına çarptırılan üç gazeteci, Nazlı Ilıcak ve Hatice Duman Türkiye’de, Gülmire İmin ise Çin’de hüküm giymiş.
CPJ verilerine göre dünyada hapisteki kadın gazetecilerin ülkelere göre dağılımı ise şöyle:
Türkiye: 14
Çin: 7
Suudi Arabistan: 4
Vietnam :2
Filistin (İsrail işgali altındaki Filistin toprakları): 2
Mısır: 2
Suriye: 1
Türkiye’de hapiste olan kadın gazeteciler:
Hatice Duman (Atılım)
Nazlı Ilıcak (Köşe yazarı - yorumcu)
Hanım Büşra Erdal (Zaman)
Ayşenur Parıldak (Zaman)
Aslı Ceren Aslan (Özgür Gelecek)
Meltem Oktay- (Dicle Haber Ajansı)
İsminaz Temel - Mezopotamya Haber Ajansı
Seda Taşkın Mezopotamya Haber Ajansı
Reyhan Hacıoğlu ( Özgürlükçü Demokrasi)
Hicran Ürün (Özgürlükçü Demokrasi)
Semiha Şahin (Etkin Haber Ajansı)
Pınar Gayıp (Etkin Haber Ajansı)
Reyhan Çapan (Özgür Gündem)
Ece Sevim Öztürk (Çağdaş Ses)
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