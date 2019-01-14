Hapisteki eski Nissan yöneticisinin eşi, Japon adaletini eleştirdi

TOKYO (AA) - Japonya'da kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararları şirketine ödettiği gerekçesiyle gözaltına alınan eski Nissan Üst Yöneticisi Carlos Ghosn'un eşi, tutuklu yargılanan kocasının maruz kaldığı gözaltı koşullarından yakınarak Japon yargı sisteminin işleyişini eleştirdi.

Carole Ghosn, İnsan Hakları İzleme Örgütünün Tokyo şubesine yazdığı mektupta, kocasının maruz kaldığı uzun süreli gözaltı uygulamasının "ülkenin adil olmayan ve acımasız adli sistemini gözler önüne serdiğini" belirterek "Hiç kimse, sanıkları itirafa zorlamak üzere tasarlanmış böylesine ağır koşullarda gözaltında kalmaya zorlanmamalı." ifadesini kullandı.

Ghosn, mektubunda kocasının Japon savcılar tarafından yanında avukatı olmadan sorgulandığını, ısıtması olmayan hücrede tutulduğunu, yalnızca pirinç ve arpadan oluşan yemeklerle beslenmek zorunda kaldığını, egzersiz için günde yalnızca 30 dakika hava boşluğuna çıkarıldığını ve ancak haftada 2 ya da 3 kez banyo yapmasına izin verildiğini ifade etti.