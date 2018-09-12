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Hapisteki Navaz Şerif'e eşinin cenazesine katılması izni verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 11:26 | Son Güncelleme

Cezaevindeki eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'e eşinin cenazesine katılması için izin verildi - Gülsüm Navaz cuma günü defnedilecek

Pakistan'ın cezaevinde bulunan eski Başbakanı Navaz Şerif, kızı Meryem Navaz ve damadı Safdar Awan'a, Gülsüm Navaz'ın cenazesine katılabilmeleri için izin verildi.

Ravalpindi kentindeki Adiala hapishanesinden polis eskortu eşliğinde Nur Han Askeri Havalimanı'na getirilen Şarif ve beraberindekiler, uçakla cenaze töreninin düzenleneceği Lahor'a gitti.

Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif tarafından yapılan 5 günlük izin talebi doğrultusunda ilk etapta 12 saatlik izin verilen Şerif, kızı ve damadının izin süresinin Pencap eyalet hükümeti tarafından uzatılması bekleniyor.

Lenf kanseri tedavisi gördüğü Londra'da hayatını kaybeden Navaz için yarın ilk olarak Londra'daki Regent's Park'taki Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlenecek. Törene Şahbaz Şerif de katılacak.

Navaz'ın cenazesi daha sonra Şahbaz Şerif, kızı Esma ve torunu Zikriya tarafından Pakistan'a getirilecek ve Lahor kentinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Navaz'ın iki oğlunun ise Pakistan'da haklarında açılan davalar nedeniyle Pakistan'daki cenazeye katılmamaları bekleniyor.

- Yoğun bakımdan çıkmıştı

Navaz'ın ölüm haberinin ardından Londra'da gazetecilere açıklama yapan oğlu Hüseyin Navaz, "Annem dün yerel saatle 11.15'te öldü. Geçen haftalarda sağlık durumu iyiye gitmişti hatta yoğun bakımdan çıkarılarak normal bir odaya almışlardı ama pazar gecesi sağlık durumu birden kötüleşti. Doktorlar yaşam destek ünitesine bağlamak zorunda kaldılar ancak sağlık durumu iyiye gitmedi." ifadelerini kullandı.

Navaz, annesinin cenazesinin Londra Merkez Camisi morguna kaldırıldığını söyledi.

Bir yıldır Londra'da lenf kanseri tedavisi gören Navaz'ın haziran ayında durumu ağırlaşmış ve bilinci kapanmıştı. Navaz'ın kapanan bilinci Londra'da bulunan eşi ve kızı Meryem'in kendilerine verilen hapis cezasını çekmek için Pakistan'a dönmelerinden bir gün sonra açılmıştı.

Navaz Şerif ile 46 yıldır evli, 4 çocuk sahibi olan Navaz, Pervez Müşerref'in darbeyle devirdiği eşinin serbest bırakılması için kampanya başlatmıştı.

- 10 yıl hapis cezası almıştı

Vergi kaçakçılığı ve kara para aklamak gibi faaliyetleri ifşa eden Panama Belgeleri'nde yer alan bilgiler ışığında 2017'de görevden alınan Navaz Şerif için 3 yolsuzluk davası açılmıştı.

Davalardan ilki olan ve temmuz ayında sonuçlanan Avenfield davası neticesinde Şerif 10 yıl, kızı Meryem 7 yıl, damadı Muhammed Safdar ise bir yıl hapis cezası aldı.

İddiaya göre Şerif, 2 oğlu, bir kızı, damadı ve eski Maliye Bakanı İşhak Dar, Londra'da bulunan Avenfield apartmanından yasa dışı yollarla daireler almıştı. Şerif, mahkemede bu dairelerin kendisine ait olduğunu reddetmiş ve oğullarının daire sahibi olduğunu kabul etmişti.

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