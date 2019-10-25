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Hapisteki Navaz Şerif'in tedavisine yurt dışında devam edilebilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 15:11 | Son Güncelleme

Hapisteki eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif hakkında kefaletle serbest bırakılma kararı verilirse, eski başbakan tedavisine yurt dışında devam edilebilir

Hakkındaki üç yolsuzluk davasından sadece birinden yeniden yargılanan diğerinden ise sağlık sorunları nedeniyle kefaletle serbest bırakılan Pakistan'ın hapisteki eski Başbakanı Navaz Şerif, hüküm giydiği üçüncü davadan da kefaletle serbest bırakılırsa yurt dışında tedavi görebilecek.

Dang humması şüphesiyle üç gün önce hastaneye kaldırılan Şerif'in tutuklu yargılandığı Çaudry Şeker Fabrikaları davasından kefaletle serbest bırakılması için Lahor Yüksek Mahkemesine verilen dilekçe bugün görüşüldü.

Şerif'in avukatı ve doktorları tarafından yerel medyaya yapılan açıklamada, eski başbakanın pıhtılaşma sorunu ve deri altı kanaması yaşadığı belirtildi.

Lahor Yüksek Mahkemesinde bugün görüşülen dilekçe ve Şerif'in şahsi doktorunun da dahil olduğu 6 kişilik doktor heyetinin sunduğu rapor neticesinde eski başbakanın 10 milyon Pakistan rupisi (Yaklaşık 400 bin lira) kefaletle serbest bırakılmasına karar verildi.

Ancak Şerif, hakkıda açılan bir diğer dava olan El Aziziye davasından 7 yıl ceza aldığı için cezaevine geri dönecek. Şerif'in bu cezadan da sağlık sorunları nedeniyle kefaletle serbest bırakılması için İslamabad Yüksek Mahkemesine verilen dilekçe ise salı günü görüşülecek.

Pakistan medyasına konuşan Şerif'in partisi Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) temsilcileri, İslamabad Yüksek Mahkemesinin de Şerif'in sağlık durumu nedeniyle serbest bırakılmasına karar vermesi durumunda eski başbakanın tedavi için yurt dışına gidebileceğini ancak hukuk mücadelesini sürdürmek için Pakistan'a geri döneceğini belirtti.

Üç gün önce hastaneye kaldırılan Şerif için Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakanı İmran Han, geçmiş olsun mesajı yayımlanmıştı.

- Hakkında 3 dava açıldı

Panama'da bulunan "off shore" hesaplarına ait bilgilerin paylaşıldığı "Panama Belgeleri" skandalında adı geçen Şerif, 2017'de Anayasa Mahkemesince Başbakanlık görevinden alınmıştı.

O günden beri hakkında kaynağı belli olmayan para elde ederek bunlarla yatırım ve satın alma yaptığı iddia edilen Şerif hakkında 3 yolsuzluk ve rüşvet davası açılmıştı.

Davalardan ilki olan Avenfield davası kapsamında Şerif ve ailesi yolsuzluktan elde ettikleri paralarla Londra'da lüks daireler almakla suçlanmıştı.

Dava, 6 Temmuz 2018'de sonuçlanmış ve Şerif 10 yıl, kızı Navaz 7 yıl, damadı Muhammed Safdar da 1 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ancak Şerif, iki ay sonra adil yargılanmadığı ve delillerin yeterli olmadığı gerekçesiyle yeniden yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Şerif, Aralık 2018'de ise El-Aziziye Demir Çelik Fabrikası davasından 7 yıl hapis cezası almış ve Kot Lakhpat Cezaevine konulmuştu.

Eski başbakan hakkında Çaudri Şeker Fabrikaları davasından ise Ekim ayı başında tutuklu yargılanma kararı çıkmış, Şerif'in cezaevinden alınarak ülkede yolsuzlukları soruşturan Ulusal Hesap Verme Bürosu'nda (NAB) tutulmasına karar verilmişti.

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