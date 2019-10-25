Hapisteki Navaz Şerif'in tedavisine yurt dışında devam edilebilir

Hakkındaki üç yolsuzluk davasından sadece birinden yeniden yargılanan diğerinden ise sağlık sorunları nedeniyle kefaletle serbest bırakılan Pakistan'ın hapisteki eski Başbakanı Navaz Şerif, hüküm giydiği üçüncü davadan da kefaletle serbest bırakılırsa yurt dışında tedavi görebilecek.

Dang humması şüphesiyle üç gün önce hastaneye kaldırılan Şerif'in tutuklu yargılandığı Çaudry Şeker Fabrikaları davasından kefaletle serbest bırakılması için Lahor Yüksek Mahkemesine verilen dilekçe bugün görüşüldü.

Şerif'in avukatı ve doktorları tarafından yerel medyaya yapılan açıklamada, eski başbakanın pıhtılaşma sorunu ve deri altı kanaması yaşadığı belirtildi.

Lahor Yüksek Mahkemesinde bugün görüşülen dilekçe ve Şerif'in şahsi doktorunun da dahil olduğu 6 kişilik doktor heyetinin sunduğu rapor neticesinde eski başbakanın 10 milyon Pakistan rupisi (Yaklaşık 400 bin lira) kefaletle serbest bırakılmasına karar verildi.

Ancak Şerif, hakkıda açılan bir diğer dava olan El Aziziye davasından 7 yıl ceza aldığı için cezaevine geri dönecek. Şerif'in bu cezadan da sağlık sorunları nedeniyle kefaletle serbest bırakılması için İslamabad Yüksek Mahkemesine verilen dilekçe ise salı günü görüşülecek.