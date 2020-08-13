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  4. Hapisten Çıkan Hong Kong'lu Medya Devi Mücadalemiz Sürecek Dedi

Hapisten Çıkan Hong Kong'lu Medya Devi Mücadalemiz Sürecek Dedi

13.08.2020 14:04 | Son Güncelleme

Hong Kong’ta yürürlüğe giren yeni ulusal güvenlik yasası kapsamında tutuklanan ve kefaletle serbest kalan medya devi Jimmy Lai, herşeye rağmen muhalif duruşunu sürdüreceğini söyledi.

Hapisten Çıkan Hong Kong'lu Medya Devi Mücadalemiz Sürecek Dedi

Hong Kong’ta yürürlüğe giren yeni ulusal güvenlik yasası kapsamında tutuklanan ve kefaletle serbest kalan medya devi Jimmy Lai, herşeye rağmen muhalif duruşunu sürdüreceğini söyledi. Lai, aldığı desteğin kendisine güç verdiğini söylerken hapse girmesini de kader olarak nitelendirdiğini dile getirdi.

71 yaşındaki Lai, yeni ulusal güvenlik yasasına aykırı davrandığı gerekçesiyle tutuklanan 10 kişiden biriydi. Lai’yle birlikte iki oğlu da tutuklanmıştı. Diğer 10 kişiden 4’ü de Lai’ye ait Next Digital şirketinin üst düzey yöneticileriydi. Yerel medya, Lai’nin 6,5 milyon dolarlık varlığının dondurulması karşılığında serbest bırakıldığını belirtiyor.

Apple Daily adlı gazetenin de yayımcısı olan Next Digital şirketinin sahibi Lai’nin tutuklanması Hong Kong’ta basin özgürlüğü konusundaki kaygıların da artmasına neden oldu.

Serbest kaldıktan sonra yaptığı ilk açıklamasında Lai, kendisine kelepçe takıldığını ve gözaltındayken yerde uyumak zorunda kaldığını anlattı.

Açıklamasında “Eğer başıma bunların geleceğini bilseydim kendimi, tavrımı değiştirir miydim?” diyen Lai kendi sorusuna “Karakterim benim kaderimdir. Kaderimi kabul etmekle, tanrının lütfunu beni kutsamasını hissettim ve tamamen rahatladım. Bu inanılmaz bir duyguydu. Tanrı bana ‘Korkma ve yapman gerekeni yap ben seninleyim’ dedi” diyerek yanıtladı.

Lai, kamuoyunun kendisine ve gazetesine verdiği destekten de son derece memnun olduğunu dile getirdi.

Apple Daily gazetesine yaklaşık 200 civarında polisin baskın düzenlemesinin ardından gazetenin hisseleri Pazartesi günü borsada iki kattan fazla değer kazandı. Sal günü de artışını sürdüren hisse toplam 5 katı bir değere ve son 6 yılın en yüksek değerine ulaştı.

Gazete ayrıca günlük ortalama 70 bin baskı yapıyor olmasına karşın Salı günü 550 bin adetlik baskı yaptığını açıkladı. Salı günü sabah saatlerinde insanların gazete bayilerinin önünde gazeteyi satın almak için sıra oldukları gözlendi. Birçok kişinin de bir de fazla sayıda gazete satın alarak başkalarının da okuması için sokağa bıraktıkları görüldü.

Kendisini karşılamaya kalabalık bir grubun gelmesinden son derece duygulandığını söyleyen Lai, polisin gazete binasına baskın anının gösterenm görüntülerinse insanların ifade özgürlüğüne olan inançlarının ihlali anlamına geldiğini belirtti.

Özgürlüğün oksijen gibi olduğunu dile getiren medya devi Lai “Oksijen azalıyor hep birlikte boğuluyoruz ama yine de birbirimize sahip çıkıyor, direniyor ve hukukun üstünlüğü ve özgürlükler için mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Lai, yeni ulusal güvenlik yasası kapsamında yabancı ülkelerle gizli anlaşmalar yapmakla suçlanıyor. Lai’nin tutuklanmasının ardından Pekin yönetimi ve Macau İçişleri Ofisi, kendisine ait gazeteyi ülkede uzun süredir devam eden protestoların planlayıcısı olmakla suçladı.

Hong Kong’ta uzun süre protesto edilmesine rağmen Pekin destekli yönetim tarafından kabul edilen ve yürürlüğe giren yeni ulusal güvenlik yasası başta ABD olmak üzere batılı ülkeler tarafından da tepkiyle karşılandı. ABD, Hong Konglu yöneticileri yaptırım listesine aldığını açıklamıştı.

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