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Hapisten çıktığı gibi yine çaldı, yine tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2020 17:45 | Son Güncelleme

Edirne’nin Keşan ilçesinde daha önce meydana gelen çok sayıda hırsızlık olayının faili olarak tutuklanan şahıs, hapisten çıkar çıkmaz yine hırsızlığa devam etti.

Hapisten çıktığı gibi yine çaldı, yine tutuklandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde daha önce meydana gelen çok sayıda hırsızlık olayının faili olarak tutuklanan şahıs, hapisten çıkar çıkmaz yine hırsızlığa devam etti. Gün ortasında iki iş yerinden para ve eşya çalan C.K. yine tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hakkında 64 ayrı hırsızlık suçundan kaydı ile yakalanan ve sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderilen C.K. (15), cezaevinden çıkar çıkmaz yine hırsızlık yaptı.
4 Ekim Pazar günü saat 20.00 sıralarında, Yukarı Zaferiye Mahallesi’nde park halindeki bir araç içinden 250 TL kadar metal para çalan C.K., sonrasında da 6 Ekim Salı günü saat 12.00 sıralarında İspat Cami Mahallesi üzerindeki bir iş yerinden telefon, aynı gün saat 15.50 sıralarında ise İlyasbey Caddesi üzerinde bulunan başka bir iş yerinden 200 TL para çaldı.
Meydana gelen hırsızlık olaylarının ardından soruşturma başlatan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemeler sonrasında hırsızlık olaylarının şüphelisini, daha önce de 65’ten fazla suç dosyası ile tutuklanan ve sonrasında hapisten çıkan C.K. (15) olarak tespit etti.
Şüpheli şahsın yakalanması yönünde harekete geçen Asayiş Büro Amirliği Ekipleri, aynı gün saat 18.00 sıralarında C.K.’nin Büyük Cami Mahallesi Tahta Cami Sokak üzerinde yolda yaya olarak görüldüğü bilgisini aldı.
Haber üzerine harekete geçen ekipler, bahse konu yere giderek şahsı gördü ve yaşanan kovalamaca sonrasında C.K.’yi yakaladı.
Gözaltına alınan suça sürüklenmiş çocuk C.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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