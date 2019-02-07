Haplardan hangisi zehirli? Bu soruları yalnızca FBI ajanları cevaplayabiliyor!

İşte yaratıcı düşünme ve mantığınızı kullanma becerilerinizle sonuca ulaşabileceğiniz o sorular... (Cevapları foto galerinin sonunda ulaşabilirsiniz)

Cinayet silahı hangisi?

Cinayete kurban giden genç kadının ölümüne sebep olan şeyi bulun.

Parkta cesedi bulunan adam hangi cinayet silahıyla öldürülmüştür?

ÖLÜM SEBEBİ HANGİSİ? İntihar eden kadının ölümüne sebep olan şeyi bulun.

ÇOCUĞUN ANNESİ KİM? Odada oturan iki kadından biri yerdeki çocuğun annesi. Resmi dikkatlice inceleyin ve hangisi çocuğun annesi bulun.

İKİ HAP Seri katil kurbanlarını hep aynı yöntemle öldürüyor. Önce onları kaçırıyor, soyuyor ve önlerine iki tane hap koyuyor. Bu haplardan bir tanesinin zehirli bir tanesinin ise zararsız olduğunu söyleyip seçmesini istiyor. Kurbanın seçmediği diğer hapı ise kendisi yutuyor. Kurban her seferinde zehirlenerek ölüyor. Seri katil her defasında zararsız hapı nasıl alıyor?

BUZLU İÇKİ Sıcak bir günde, bir kadın ve bir erkek restoranda 5 tane buzlu içki siparişi veriyor. İçkilerden 4 tanesini kadın hemen içiyor. Bir tanesini ise adam içiyor. Adam daha sonra içkiden zehirlenerek ölüyor. Doktor içkilerin hepsinin zehirli olduğunu söylüyor. Aynı içkilerden 4 tane içen kadın nasıl ölmedi? (Dikkatlice yeniden okuyun.)

TEYP Bir adam yanında silah, çanta ve teyple ölü bulunuyor. Polis teypteki son kaydı dinlemek için "Play" tuşuna bastığında, "Bu hayattan çok yoruldum artık acımı sonlandırmak istiyorum" diyen bir ses ve hemen peşinden silah sesi duyuyor. Ancak polisler bunun intihar değil bir cinayet olduğunu düşünüyor. Ses kaydına rağmen polisler bunun bir cinayet olduğunu neden düşündü?

YILBAŞI GECESİ Bir adam komşusu tarafından hırsızlıkla suçlanıyor. Komşusunun polise anlattığına göre, adam yılbaşı gecesi komşusunun evindeki partiye geldi ve evden bazı değerli eşyalarını çalmıştır. Ancak hırsızlıkla suçlanan adam komşusunun söylediklerini kabul etmeyerek polise, ailesiyle birlikte yılbaşını başka bir arkadaşlarının evinde geçirdiklerini ve evden çıkmadan ağacı süslemek için bile zor zaman bulduğunu söyler. Polis hırsızlıkla suçlanan adamın ifadesine inanır. Bu kanıya nasıl varmıştır?

CEVAPLAR Resimde yüzü morarmış halde duran kadının boğulduğu anlaşılmaktadır. Boynunda ip izi bulunmadığı için yanında duran iple değil, çöpteki naylon poşetle boğulmuştur.

Resimde yüzü morarmış halde duran kadının boğulduğu anlaşılmaktadır. Boynunda ip izi bulunmadığı için yanında duran iple değil, çöpteki naylon poşetle boğulmuştur.

Kadının bir tür zehirle öldüğü anlaşılmaktadır. Rafta duran beyaz toz ölüm sebebidir.

Resmin solundaki yeşil kıyafetli kadın çocuğun annesi. Çünkü sandalyedeki oturuşu ve ayaklarının duruşu çocuğunu koruma iç güdüsünde olduğunu gösteriyor. Bunun yanında, küçük çocuklar bir aktİvite yaparken genellikle annelerine yüzleri dönük halde olurlar. Çocuğun duruşu da annesini işaret ediyor.

İki hap da zararsız. Sadece kurbanın önündeki su zehirli.

Zehir aslında buzda. Kadın içkileri buzlar erimeden, hemen içtiği için ölmedi.

Eğer adam intihar etmişse teypteki kaseti nasıl geri sarabildi. Polisler "Play" tuşuna basınca ses kaydı en başından başlamıştı.