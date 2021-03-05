Happy Center kaçta açılıyor? İşte Happy Center çalışma saatleri

1 Mart'ta açıklanan "Yeniden karar" dönemi kararları kapsamında market, bakkal ve pek çok işletmenin de saatinde değişimler yaşanmıştı. Vatandaşlar şimdi Happy Center kaçta açılıyor sorusunu merak ediyor. Peki Happy Center çalışma saatleri ne?

HAPPY CENTER SAAT KAÇTA AÇILIYOR? MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Market ve bakkal tarzı işletmeler, alınan yeni kararlara göre düşük riskli,orta riskli ve yüksek riskli illerde 07:00 ile 20:00 saatleri arasında hizmet vermeyi sürdürecek. Happy Center dolayısıyla düşük riskli,orta riskli ve yüksek risk içeren şehirlerde 07:00 ile 20:00 saatleri arasında hizmet verebilecek. A101, BİM, ŞOK, Migros ve diğer marketler de aynı saatler arasında hizmet veriyor olacak.

