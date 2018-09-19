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Hapşırdıktan sonra kalp krizi geçirerek öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2018 16:05 | Son Güncelleme

 İSTANBUL'da kalp yetmezliği tedavisi gören Trabzonlu Gamze Kalaycı (28), hapşırdıktan sonra geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. Kalaycı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.  Kalp yetmezliği tedavisi için İstanbul'da bulunan Gamze Kalaycı, bu sabah ailesiyle evde oturduğu sırada hapşırmasının ardından fenalaştı.

Hapşırdıktan sonra kalp krizi geçirerek öldü

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA) - İSTANBUL'da kalp yetmezliği tedavisi gören Trabzonlu Gamze Kalaycı (28), hapşırdıktan sonra geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. Kalaycı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.
Kalp yetmezliği tedavisi için İstanbul'da bulunan Gamze Kalaycı, bu sabah ailesiyle evde oturduğu sırada hapşırmasının ardından fenalaştı. Yere yığılan Kalaycı, aile fertleri tarafından hastaneye götürüldü. Hapşırdıktan sonra kalp krizi geçirdiği ve beynine pıhtı attığı belirlenen Kalaycı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kalaycı'nın, bekar olduğu ve kalp yetmezliği nedeniyle ameliyat edileceği öğrenildi. Gamze Kalaycı'nın cenazesi, yarın memleketi Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde toprağa verilecek.

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Hapşırdıktan sonra kalp krizi geçirerek öldüHapşırdıktan sonra kalp krizi geçirerek öldü

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