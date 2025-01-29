HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Hapşırdıktan sonra neden kollar ağrır? Hapşırdıktan sonra kol ağrısı neden olur?

Hapşırdıktan sonra neden kollar ağrır? Hapşırdıktan sonra kol ağrısı neden olur?

Ferhan Petek Ferhan Petek
09.01.2025 21:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksırmak ya da hapşırmak çeşitli nedenlere bağlı olarak gerçekleşen, ağız ya da burun yolu ile akciğerlere dolan havanın bağımsız olarak ve sarsıcı bir biçimde dışarı atılması eylemi olarak tanımlanır. Hapşırmanın çeşitli kişilerde farklı etkileri de olabilir.

Hapşırdıktan sonra neden kollar ağrır? Hapşırdıktan sonra kol ağrısı neden olur?

Kişilerin hapşırması farklı nedenlerden kaynaklı olabileceği gibi hastalık taşıyıcılarını da havaya aktararak mevcut hastalığın etraftaki diğer insanlara bulaşmasına da neden olabilir. Ayrıca hapşıran bir kişi çeşitli durumlara bağlı olarak farklı semptomlar da gösterebilir. Hapşırırken dikkatli olmak ve hapşırığın sarsıcı etkisi ile vücutta oluşacak olumsuz durumların önüne geçmek gerekir.

Hapşırdıktan sonra neden kollar ağrır?

Bazı kişiler hapşırdıktan sonra vücutlarında çeşitli etkiler yaşadıklarını söylerler. Bu durumların başında da kol ağrısı gelmektedir. Hapşırdıktan sonra kolların ağrımasının farklı nedenleri olabilir. Ayrıca hapşırık bazı hastalıklarında göstergesi olarak ortaya çıkabilir.

Kişiler hapşırırken vücutta çeşitli etkiler olur. Kan dolaşımı, sinir uyarılması, kas gerilmesi, vücudun çeşitli bölgelerinde ağrılar da hapşırık sonrası ya da hapşırık sırasında ortaya çıkan etkiler olarak kendini gösterebilir.

Hapşırdıktan sonra kol ağrısı neden olur?

Hapşırma sırasında vücut ani ve güçlü bir biçimde sarsılabilir, çünkü bu esnada içerideki hava hızla dışarı çıkar. Bu hareket esnasında da vücutta şu durumlar meydana gelebilir:

  • Kas gerilmesi
  • Sinir uyarılması
  • Vücudun öne doğru eğilmesi
  • Kaslarda yorgunluk hissi oluşması
  • Kan dolaşımının etkilenerek değişmesi
  • Vücutta genel bir gerilim oluşması nedeniyle çeşitli ağrılar hissedilmesi

Hapşırdıktan sonra kol ağrısına neden olabilecek durumlar nelerdir?

Hapşırma eyleminin hemen ardından kol ağrısı ortaya çıkabilir. Bu durumun kaynağı nöropatik olabileceği gibi kasların gerilmesi ya da sıkışması da olabilir. Ayrıca çeşitli solunum soruları da bu ağrıların görülmesine yol açabilir. Kol ağrısı hapşırdıktan sonra en çok görülen şikayetler arasında yer alır. Nedenlerinden bazıları ise şunlardır:

  • Kalp krizi
  • Kronik ağrılar
  • Sinir sıkışmaları
  • Göğüs ağrıları
  • Boyun problemleri
  • Kas yırtılması
  • Kaslarda gerginlik oluşması

Ancak doğru teşhis için kesinlikle doktora başvurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler:
hapşırmak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Jose Mourinho, Manchester United'a tek telefonla işi bitirdi! Milyon Euro'luk yıldız bedavaya geliyor

Jose Mourinho, Manchester United'a tek telefonla işi bitirdi! Milyon Euro'luk yıldız bedavaya geliyor

Görüntüler Mynet İhbar Hattı'na geldi! Tepki çeken yayın: "En iyi escortlar arkadaşım, ayarlarım" dedi okunan ezanı 'şahit' gösterdi...

Görüntüler Mynet İhbar Hattı'na geldi! Tepki çeken yayın: "En iyi escortlar arkadaşım, ayarlarım" dedi okunan ezanı 'şahit' gösterdi...

Dursun Özbek çok sevinecek: Galatasaray'a talih kuşu gibi teklif!

Dursun Özbek çok sevinecek: Galatasaray'a talih kuşu gibi teklif!

Barış Yarkadaş 'CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmalı' diyerek isim verdi! Cem Küçük kendini tutamayıp alkışladı

Barış Yarkadaş 'CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmalı' diyerek isim verdi! Cem Küçük kendini tutamayıp alkışladı

Torunu, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti!

Torunu, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti!

Gözaltındayken Melih Gökçek'in adını verdi! "Takdir görmem gerekirdi"

Gözaltındayken Melih Gökçek'in adını verdi! "Takdir görmem gerekirdi"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.