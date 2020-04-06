Hapşırırken kol ile kapatmak koronavirüsün yayılmasını engeller mi?

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı mücadelede en önemli faktör bireysel olarak alınacak önlemler. Bu doğrultuda hapşırırken kol ile kapatmanın önemini vurgulayacak bir simülasyon hazırlandı.

Habertürk canlı yayınında yapılan simülasyonda hapşırığını veya öksürüğünü kol ile kapatan kişinin virüsü karşıdaki kişiye ulaştıramadığı, bir bakıma bloke ettiği görüldü.

Bu durumun maske kullanmayan kişilerde bir bariyer görevi gördüğünü ve böylece virüsün insan vücudunda yeterli sayıya ulaşamayarak hastalığı ya hafif geçirmeye ya bağışıklık kazanılabileceğine yol açacağı belirtildi.



