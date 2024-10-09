HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Hapşırma nöbeti nedir? Hapşırma nöbeti neden olur, nasıl geçer? Hapşırma nöbeti tedavisi

Hapşırma nöbeti nedir? Hapşırma nöbeti neden olur, nasıl geçer? Hapşırma nöbeti tedavisi

Firdevs Nacar Firdevs Nacar
07.10.2024 23:10
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hapşırık, vücudun burnu temizlemek amacıyla vücudun kullandığı bir mekanizmadır. Hapşırma nöbeti ise art arda ve kontrolsüz bir şekilde meydana gelen hapşırmalardır. Alerjik reaksiyonlar ve çevresel etkenlere maruz kalma gibi durumlarda meydana gelebilir. Peki, hapşırma nöbeti nasıl geçer? Hapşırma nöbeti tedavisi nedir?

Hapşırma nöbeti nedir? Hapşırma nöbeti neden olur, nasıl geçer? Hapşırma nöbeti tedavisi

İçindekiler

  • Hapşırma nöbeti nedir?
  • Hapşırma nöbeti neden olur?
  • Hapşırma nöbeti nasıl geçer?

Hapşırma nöbeti, peş peşe gelen ve kontrolsüz şekilde oluşan hapşırmalardır. Genellikle alerjik reaksiyonlar, üst solunum yolu enfeksiyonları veya çevresel uyaranlara (toz, duman, polen vb.) maruz kalma gibi durumlarla tetiklenir. Tedavisi için öncelikle bu durumun neyden kaynaklandığı tespit edilmesi gerekir.

Hapşırma nöbeti nedir?

Hapşırma nöbeti kısa süre içinde arka arkaya birçok kez hapşırma durumudur. Genellikle alerjik reaksiyonlar, solunum yolu enfeksiyonları, hava kirliliği, toz, polen gibi çevresel faktörlerle tetiklenir. Vücut burun yollarını temizlemek ve tahrişi gidermek için refleks olarak hapşırır. Hapşırma nöbetleri bazen birkaç saniye sürebileceği gibi, daha uzun süreli ve rahatsız edici de olabilir.

Hapşırma nöbeti neden olur?

Hapşırma nöbetlerinin en yaygın nedenleri arasında alerjiler (polen, ev tozu, hayvan tüyü), soğuk algınlığı veya grip gibi viral enfeksiyonlar, sinüzit, burun polipleri bulunur. Ayrıca ani sıcaklık değişiklikleri veya yoğun kokular da hapşırmayı tetikleyebilir. Doğru teşhis ve tedavi için ise hastaneden ve uzmanlardan destek almak önemlidir.

Ülkemizde ise hapşırma nöbeti Batman ilinde görüldü. Bir kadın, günler boyu hapşırma krizi yaşayarak, sosyal medya başta olmak üzere birçok mecrada gündem oldu.

Hapşırma nöbeti nasıl geçer?

Hapşırma nöbetleri genellikle kısa süreli olup genellikle tetikleyici madde ile teması bıraktıktan sonra kendiliğinden geçer. Eğer hapşırma nöbetleri sıkça tekrarlıyorsa veya rahatsız edici boyutlara ulaşıyorsa, altta yatan bir sağlık sorununun belirtileri olabilir. Hapşırma nöbeti tedavisi için doktorlardan yardım almak önerilir. Yapılacak yanlış bir müdahalenin farklı sonuçlara yol açacağı unutulmamalıdır.

Hapşırma nöbetlerini hafifletmek için alerji tedavisi, antihistaminikler veya dekonjestanlar kullanılabilir. Eğer hapşırma nöbetleri enfeksiyon kaynaklıysa, antiviral veya antibiyotik tedavisi gerekebilir. Ayrıca ortamın temizlenmesi, alerjenlerden kaçınma ve yaşam tarzı değişiklikleri de tedaviye katkı sağlayabilir. Kronik hale gelmesi durumunda bir sağlık uzmanına danışmak önemlidir.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
hapşırmak nöbet
En Çok Okunan Haberler
236 bin TL, 3 milyon 350 bin TL oldu! En karlı 2. yatırım aracı çıktı

236 bin TL, 3 milyon 350 bin TL oldu! En karlı 2. yatırım aracı çıktı

Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralaması belli oldu! İlk 500'e sadece 3 Türk üniversitesi girebildi

Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralaması belli oldu! İlk 500'e sadece 3 Türk üniversitesi girebildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rüya cevap versin

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rüya cevap versin

Macaristan Başbakanı Orban'a 'hain' protestosu! Üzerine koşup para fırlattı

Macaristan Başbakanı Orban'a 'hain' protestosu! Üzerine koşup para fırlattı

Paraları 11 kişi saydı, valizlerle taşıdılar

Paraları 11 kişi saydı, valizlerle taşıdılar

Semih Çelik'in defterindeki çizimlerin sırrını uzmanı açıkladı!

Semih Çelik'in defterindeki çizimlerin sırrını uzmanı açıkladı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta dev indirim

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta dev indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.