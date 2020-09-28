Hapşırsa kemikleri kırılabilir! Doktorların yaşamaz dediği bebek yürümeye başladı

Mya Hoca, Kırılgan kemik hastalığı olarak bilinen Osteogenezis imperfekta hastalığı ile doğdu. Ebeveynleri 38 yaşındaki Emma ile 34 yaşındaki Louis, ona büyük bir özenle bakıyor. Artık 15 aylık olan Mya, kaslarını geliştirmek için ilk altı ayını yatarak geçirdi.

Doktorlar, bir gün Mya'nın kısa bir mesafe yürüyebilmesi gerektiğini, ancak dolaşmak için muhtemelen bir tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyacağını söylüyor. Geçen ay Mya, büyük bir ilerlemeye kaydederek tek başına ayağa kalkarak ilk adımlarını atmayı başardı.

'DÜNYADAN KORKMASINI İSTEMİYORUM'

Annesi, Mya'nın artık daha fazla bağımsızlığa sahip olmasını, aynı zamanda daha fazla yaralanma riski altında olduğu için, bu olayın hem iyi hem de korkunç olduğunu söylüyor. Annesi yaşadıkları süreci şöyle anlatıyor: 'Doktorlar bize birçok koşuldan birine sahip olabileceğini söylediler, bir bebek olarak hayatının diğerlerinin gibi olmayacağını bilmek gerçekten zordu. Doğduktan ve osteogenez olduğunu öğrendikten sonra, yenidoğan ünitesinde bir hafta geçirmek zorunda kaldı, bu onun için istediğimiz hayatın başlangıcı değildi."

Mya artık tek başına ayağa kalkabiliyor. Ancak annesi, Mya'nın kendine zarar verebileceğinden endişeleniyor ve şöyle diyor: 'Bu harika bir şey, ama bazen beni korkutuyor. "Bununla birlikte, onun geri çekilmesini ve dünyadan korkmasını istemiyorum, yapabileceği en iyi hayatı yaşamasını istiyorum."

