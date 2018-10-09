HABER

Haraç iddiası kavgaya dönüştü, o anlar kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 11:27 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ'de   haraç almak için bir et lokantasına geldikleri iddia edilen iki kişi ile işyeri çalışanları arasında kavga yaşandı.

Haraç iddiası kavgaya dönüştü, o anlar kamerada

Emin YEŞİL / İSTANBUL, (DHA) SULTANGAZİ'de haraç almak için bir et lokantasına geldikleri iddia edilen iki kişi ile işyeri çalışanları arasında kavga yaşandı. Olay yerinden ayrılıp bir süre sonra kalabalık bir şekilde gelen kişiler ile işyeri çalışanları arasında tekrar çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı. Kavga anı işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay, önceki gün saat 22.30 sıralarında, Uğur Mumcu Mahallesi bir et lokantasında meydana geldi. İddiaya göre, birinin elinde bira şişesi olduğu halde lokantaya gelen iki kişi, lokanta çalışanlarından para istedi. Bunun üzerine iki şüpheli ile lokanta çalışanları arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle şüpheliler, masadaki tabak ve bardakları çalışanlara atarak lokantayı birbirine kattı.
Lokantadan kaçarak ayrılan iki şüpheli, bir süre sonra kalabalık bir grupla bölgeye geldi. O sırada lokantanın önünde çay içen çalışanlar ile gelen grup arasında tekrar kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada, saldırgan gruptan 1 kişi bacağından bıçaklanarak yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

YAŞANANLAR KAMERADA
Tüm bu yaşananlar işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, birinin elinde bira şişesi iki şüphelinin lokantaya girerek çalışanlarla tartışmaları, içeride yaşanan kavgada şüphelilerin, maslardaki bardak ve tabakları çalışanlara fırlatmaları, şüphelilerin kaçarak uzaklaşmaları, bir süre sonra kalabalık bir grupla gelerek dışarıda çay içen çalışanlarla kavga etmesi, Bir kişinin yaralanarak yere düşmesi görülüyor. Bir süre sonra polis ve sağlık ekiplerinin geldiği ve yaralının sağlık ekiplerince götürüldüğü de kameraya yansıyor.

"BİZDEN HARAÇ İSTEDİLER"
İşletme sahiplerinden Alper Erkan, “Bizden haraç istediler. Bizde haraç vermeyeceğimizi kendilerine söyledik. Buna karşılık 'Haraç vermezseniz, yarın bu dükkanı açamazsınız' diyerek bizi tehdit ettiler. Ondan sonra bize saldırmaya başladılar. Birinde boş bir alkol şişesi vardı. Şişeyi bize fırlattı. Masalarda bulunan tabaklar üzerimize fırlattılar. Ondan sonra kaçtılar. İkinci gelmelerinde arkadaşların elinde bıçak vardı. O kargaşada şahıs bıçağın üzerine mi düştü? Kendi kendini mi bıçakladı orasını net bilmiyoruz" dedi.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

(FOTOĞRAF)

Haraç iddiası kavgaya dönüştü, o anlar kameradaHaraç iddiası kavgaya dönüştü, o anlar kameradaHaraç iddiası kavgaya dönüştü, o anlar kameradaHaraç iddiası kavgaya dönüştü, o anlar kamerada

PARTNERSakın seçmeyin! Bu mesleği yapanlar işsiz kalacak!Sakın seçmeyin! Bu mesleği yapanlar işsiz kalacak!
Fren yerine gaza basınca apartman boşluğuna uçtuFren yerine gaza basınca apartman boşluğuna uçtu
Düğün magandası tutuklandı, tabanca çalılıkta bulunduDüğün magandası tutuklandı, tabanca çalılıkta bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlber Ortaylı İsmet İnönü'nün o fotoğrafını anlattı: Oradaydım

İlber Ortaylı İsmet İnönü'nün o fotoğrafını anlattı: Oradaydım

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

Cumhurbaşkanlığı politikalar kurullarına yönelik atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı politikalar kurullarına yönelik atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Ali Koç'tan Ersun Yanal kararı: Getirmeyeceğim

Ali Koç'tan Ersun Yanal kararı: Getirmeyeceğim

Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan

Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan

İlginizi Çekebilir

Su seviyesi düşünce ortaya bakın ne çıktı

Su seviyesi düşünce ortaya bakın ne çıktı

Antalya'da kahreden ölüm! Kızı bir an olsun yanından ayrılmadı

Antalya'da kahreden ölüm! Kızı bir an olsun yanından ayrılmadı

Oğlu şikayet etti, imam açığa alındı!

Oğlu şikayet etti, imam açığa alındı!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde vahşet!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde vahşet!

Erzurumlu bankacı herkesi şaşkına çevirdi! Gizlemek için 2 yıldır izin yapmamış

Erzurumlu bankacı herkesi şaşkına çevirdi! Gizlemek için 2 yıldır izin yapmamış

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genelevden kovdular! Sebebi hayrete düşürdü

Genelevden kovdular! Sebebi hayrete düşürdü

Kedi isimleri dişi ve erkek: Klasik ve modern kedi isimleri

Kedi isimleri dişi ve erkek: Klasik ve modern kedi isimleri

Mutlaka görmeniz gereken büyüleyici ağaç tüneller

Mutlaka görmeniz gereken büyüleyici ağaç tüneller

Üvey babası boyu uzun diye öyle bir şey yaptı ki...

Üvey babası boyu uzun diye öyle bir şey yaptı ki...

Atlantik kıyısındaki dünyanın en yüksek camisi

Atlantik kıyısındaki dünyanın en yüksek camisi

18. yüzyıldan kalma gelenek: İnsan Kulesi Yarışması

18. yüzyıldan kalma gelenek: İnsan Kulesi Yarışması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.