Haramidere'de metrobüs kazası (1)

Cemil \u00d6ZDEM\u0130R - \u0130stanbul DHA - HARAM\u0130DERE'de metrob\u00fcs kazas\u0131 meydana geldi. Bir metrob\u00fcs\u00fcn \u00f6n\u00fcndeki metrob\u00fcse \u00e7arpmas\u0131 sonucu yolculardan baz\u0131lar\u0131n\u0131n yaraland\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.\n(FOTO\u011eRAF)PARTNER5 milyon liray\u0131 \u00f6demezse 9 bin g\u00fcn hapis yatacakSanayi ve Teknoloji Bakan\u0131 Varank: "\u00d6n\u00fcm\u00fczdeki ay 20 milyon liral\u0131k destek programlar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klayaca\u011f\u0131z"Ter\u00f6r kur\u015funu hayat\u0131n\u0131 kabusa \u00e7evirdi
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