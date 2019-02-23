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HARAMİDERE'DE METROBÜS KAZASI (ek aktüel görüntüler)

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2019 16:17 | Son Güncelleme

HARAMİDERE'de meydana gelen metrobüs kazasında bazı yolcular hafif yaralandı.

Cemil ÖZDEMİR - Oral OKAYBEN / İSTANBUL, (DHA) - HARAMİDERE'de meydana gelen metrobüs kazasında bazı yolcular hafif yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Haramidere metrobüs durağı Beylikdüzü yönündeki kaza saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Durakta duran metrobüse arkadan gelen metrobüs çarptı. Kazada bazı yolcular hafif yaralandı. Yaralı yolculara gelen ambulansta ayakta müdahale edildi. Kaza nedeniyle metrobüs seferlerinde aksama yaşandı. Hasarlı araçların çekilmesinin ardından seferler normale döndü.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı kameraya yansıdı. Görüntülerde durakta duran metrobüse arkadan gelen aracın hızla çarptığı görülüyor.

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