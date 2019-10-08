Haramidere'de metrobüs kazası: yaralılar var (1)

Ersan SAN - \u0130stanbul DHA - Haramidere metrob\u00fcs dura\u011f\u0131nda metrob\u00fcs kazas\u0131 meydana geldi. 2 metrob\u00fcs\u00fcn \u00e7arp\u0131\u015fmas\u0131 sonucu yolculardan baz\u0131lar\u0131 yaraland\u0131. Yaral\u0131lara sa\u011fl\u0131k ekipleri m\u00fcdahale ediyor.\n(FOTO\u011eRAF)Makyaj malzemesi san\u0131p g\u00f6z\u00fcne s\u00fcrd\u00fc, kabusu ya\u015fad\u0131\u0130stanbul'da f\u0131r\u0131ndan f\u0131r\u0131na ekmek fiyat\u0131 fark\u0131Naim S\u00fcleymano\u011flu'nun kay\u0131p madalyalar\u0131na su\u00e7 duyurusu
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