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Harbiye Açıkhava sahnesinde Demet Akalın rüzgarı esti

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.08.2019 17:52 | Son Güncelleme

Şarkıcı Demet Akalın, önceki gece Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verdi.

Şarkıcı Demet Akalın, önceki gece Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verdi. Akalın, izleyenlere unutulmaz bir gece yaşatırken, bir çok sanatçı dostu da yalnız bırakmadı. Akalın, konser gelirinin tamamını Mehmetçik Vakfına bağışladığını açıkladı.
Sanatçı Demet Akalın, önceki gece Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnesindeydi. Akalın, aylardır hazırlandığı konserinde izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Poll Production organizasyonu Turkcell Yıldızlı Geceler konserleri kapsamında sahneye çıkan Akalın’ı dostları da yalnız bırakmadı. Ersay Üner, Ebru Destan, Fatih Ürek, Alişan, Buse Varol, Selin Ciğerci, Merve Özbey, Emel Müftüoğlu, Berkay, Özlem Şahin, Gökhan Tepe, Ayla Çelik, Sefa Doğanay, Gülşah Saraçoğlu, Aslı Hünel, Haktan, Cansu Kurtçu, Ceyhun Fersoy, Begüm Öner ve kızı Hira gibi birbirinden ünlü isimler Akalın’ı izleyenler arasındaydı.
Akalın,saatler öncesinden açıkhava sahnesine akın eden binlerce hayranına müzik ziyafeti çekti. Demet Akalın “Bir Demet Show ” olarak adlandırdığı konserini izlemeye gelenlerden tam not aldı. Demet Akalın, konserinde dünden bugüne hit olmuş şarkılarının yanı sıra, sahnede söylemekten hoşlandığı şarkıları da seslendirdi. Akalın’ın Harbiye Açıkhava konseri için özel tasarlanan sahnesinde adeta görsel bir şölen yaşattı. Sahne dekoru, kostümler ve genel konsept için 100 kişilik bir ekiple çalışan Demet Akalın, hayranlarına müzik şöleni yaşattı.
Sürpriz düetler
’Bir Demet Show’ konserine düetler damgasını vurdu. Akalın, Haktan, Alişan ve Simge ile sahnesini paylaştı. Konserin en şenlikli anlarından biri ise son günlerin gözde ismi Simge’nin yaptığı sürpriz oldu. Demet Akalın’ın çağrısını kırmayarak sahneye çıkan Simge çok sevilen “Öpücem” şarkısını söyledi.
Demet Akalın, Harbiye Açıkhava konserinin kendi adına elde ettiği geliri yine her zaman bağışçısı olduğu Mehmetçik Vakfı’na bağışladığını açıkladı.

Harbiye Açıkhava sahnesinde Demet Akalın rüzgarı esti

Harbiye Açıkhava sahnesinde Demet Akalın rüzgarı esti

Harbiye Açıkhava sahnesinde Demet Akalın rüzgarı esti

Harbiye Açıkhava sahnesinde Demet Akalın rüzgarı esti

Harbiye Açıkhava sahnesinde Demet Akalın rüzgarı esti

Harbiye Açıkhava sahnesinde Demet Akalın rüzgarı esti

Harbiye Açıkhava sahnesinde Demet Akalın rüzgarı esti

Harbiye Açıkhava sahnesinde Demet Akalın rüzgarı esti

Harbiye Açıkhava sahnesinde Demet Akalın rüzgarı esti

Harbiye Açıkhava sahnesinde Demet Akalın rüzgarı esti

Harbiye Açıkhava sahnesinde Demet Akalın rüzgarı esti

Harbiye Açıkhava sahnesinde Demet Akalın rüzgarı esti

Harbiye Açıkhava sahnesinde Demet Akalın rüzgarı esti

Harbiye Açıkhava sahnesinde Demet Akalın rüzgarı esti

Harbiye Açıkhava sahnesinde Demet Akalın rüzgarı esti

Harbiye Açıkhava sahnesinde Demet Akalın rüzgarı esti

Harbiye Açıkhava sahnesinde Demet Akalın rüzgarı esti
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