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Harbiye Açıkhava’da yıldızlar için geri sayım başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 11:29 | Son Güncelleme

‘Turkcell Yıldızlı Geceler’ Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde bu yıl da Türkiye’nin önde gelen seslerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Harbiye Açıkhava’da yıldızlar için geri sayım başladı

‘Turkcell Yıldızlı Geceler’ Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde bu yıl da Türkiye’nin önde gelen seslerini ağırlamaya hazırlanıyor. Müzik şöleni 24 Temmuz’da Berkay’la başlayacak, 1 Ağustos’taki Demet Akalın konseriyle sona erecek.

Turkcell’in bir klasik hale gelen Yıldızlı Geceler konserleri bu yıl da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşacak. Poll Production organizasyonuyla 10 gün sürecek müzik şöleninde, birbirinden ünlü sanatçılar en özel şarkılarını hayranları için seslendirecek. Türkiye’nin konser mekanı klasiği olan Harbiye Açıkhava’da yıldızlar, 24 Temmuz-1 Ağustos arasında dinleyicileriyle bir araya gelecek.
Unutulmaz şarkılar ve sürpriz sahne şovlarıyla sıcak yaz gecelerine damga vuracak konser serisi Berkay’la başlayacak; Ziynet Sali, Koray Avcı, Sibel Can, Volkan Konak, Cengiz Kurtoğlu&Hakan Altun, Selami Şahin, Mustafa Sandal ve Demet Akalın ile sürecek.

Fizy ile konserler müzikseverlerin ayağına gelecek
Konserlere gidemeyen müzikseverler Türkiye’nin dijital müzik platformu fizy ile heyecana ortak olacak. Gecenin ilk üç şarkısı fizy’den canlı olarak izlenebilecek, böylece konserin coşkusunu isteyen herkes yaşayabilecek.

‘Turkcell Yıldızlı Geceler’ konser programı şöyle
24 Temmuz: Berkay
25 Temmuz: Ziynet Sali
26 Temmuz: Koray Avcı
27 Temmuz: Sibel Can
28 Temmuz: Volkan Konak
29 Temmuz: Cengiz Kurtoğlu & Hakan Altun
30 Temmuz: Selami Şahin
31 Temmuz: Mustafa Sandal
01 Ağustos: Demet Akalın

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