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Harbiye'de Kenan Doğulu fırtınası esti

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.07.2019 21:08 | Son Güncelleme

Kenan Doğulu, 2019 yazına damgasını vuran ikinci Harbiye konserini BKM'nin düzenlediği "Denizbank Açıkhava Konserleri" kapsamında verdi.

Harbiye'de Kenan Doğulu fırtınası esti

Özel olarak hazırlanan sahnesinde 26 kişilik dev orkestrasıyla 40 şarkı seslendiren Kenan Doğulu, 5 bini aşkın kişiye Harbiye Açıkhava sahnesinde unutamayacakları bir gece yaşattı.

Kenan Doğulu'nun artık bir Harbiye klasiği haline gelen konseri gerçek bir müzik ziyafetine dönüştü. Doğulu, sahneye çıktığı andan itibaren hayranlarının yoğun ilgisi ile karşılaştı. Kenan Doğulu seslendirdiği her şarkıyı binlerce kişilik koro ile birlikte söyledi.

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KENAN DOĞULU VE "ON'LAR A CAPELLA" DÜETİ
Doğulu, sahnesinde 9 kişiden oluşan On'lar A Capella grubunu konuk etti. Doğulu ve On'lar A Capella grubunun sahne önünde "Bal Gibi", "Aşk Oyunu", "Aklım Karıştı" ve "Aşk Oyunu" şarkılarını sadece insan sesleri kullanarak hazırladığı akapella bölümü seyirciden büyük alkış aldı. "Çakkıdı" isimli şarkısını sahneden inip hayranlarının yanında seslendiren Doğulu, sevenleriyle birlikte dans edip fotoğraf çektirdi. Konserde piyanoda Ozan Doğulu, kanunda Hakan Güngör, perdesiz gitarda Cenk Erdoğan, çelloda Yasemin Özler, Kenan Doğulu'ya eşlik etti. Kenan Doğulu sıradaki İstanbul konserini, bu yıl ilki düzenlenen Vadi İstanbul Açıkhava konserleri kapsamında 3 Ağustos'ta verecek. Kenan Doğulu: "İstanbul'da, Rumeli Hisarı, Kuruçeşme Arena gibi unutulmaz anılara ev sahipliği yapacak yeni bir performans alanına ihtiyaç vardı. Vadi İstanbul bu anlamda çok kıymetli. 3 Ağustos'ta ilk konserimizi gerçekleştireceğiz bunun heyecanını yaşıyoruz." dedi.

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Biletlerin günler öncesinden tükendiği konser öncesinde kapıda uzun kuyruklar oluşurken, Kenan Doğulu'yu dinlemeye gelenler arasında Beyza-Engin Hepileri, Meltem Cumbul, Rojda Demirer, Didem Balçın, Nilgün Belgün, Özgür Aras, Safa Sarı, Çiğdem Batur, Ayşe Özyılmazel, Burak Aksak, Neslihan Yeldan da vardı.


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Anahtar Kelimeler:
kenan doğulu harbiye

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