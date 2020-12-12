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  4. ’Harçlığımızı verelim, kablomuza dokunmayın" diyen çocukların sesi duyuldu

’Harçlığımızı verelim, kablomuza dokunmayın" diyen çocukların sesi duyuldu

12.12.2020 14:22 | Son Güncelleme:
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Mersin’in Erdemli ilçesinde internet altyapı kablolarını çalan hırsızlar yüzünden EBA’ya giremeyen çocukların "Harçlığımızı verilim, kablolara dokunmayın" çağrısı üzerine harekete geçen yetkililer, 3 mahalleye dördüncü kez internet hattı döşenmesi için çalışma başlattı.11 Kasım’da 3 mahalleye internet sağlayan yaklaşık 100 bin lira değerindeki 1 kilometrelik internet altyapı kablosu çalındı.

Mersin’in Erdemli ilçesinde internet altyapı kablolarını çalan hırsızlar yüzünden EBA’ya giremeyen çocukların "Harçlığımızı verilim, kablolara dokunmayın" çağrısı üzerine harekete geçen yetkililer, 3 mahalleye dördüncü kez internet hattı döşenmesi için çalışma başlattı.
11 Kasım’da 3 mahalleye internet sağlayan yaklaşık 100 bin lira değerindeki 1 kilometrelik internet altyapı kablosu çalındı. İlgili firma tarafından 3 kez yenilenen kablo her defasında hırsızların hedefi oldu. Mahallelerde bulunan çocuklar internet olmadığı için EBA üzerinden verilen canlı derslere katılamadıklarını, ödevlerini takip edemediklerini belirterek hırsızlara sitem etmişti.
İnternetten canlı derslere katılamayan çocuklar adına konuşup "Harçlığımızı verelim ama kablolara dokunmayın" diyen 9 yaşındaki Emine Reyyan bulunduğu sokakta başlatılan altyapı çalışmasını annesi ve arkadaşlarıyla birlikte izledi.
Atatürk İlkokulu 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Emine Reyyan Uysal, seslerini duyup yeniden altyapı çalışması başlatan yetkililere teşekkür etti.
Uysal, "Yetkili amcalarımıza çok teşekkür ederim, geldiler kablolarımızı bağladılar. O hırsızlara da sesleniyorum. Bir daha bizim kablolarımızı çalmayın. Kabloları çalıp bizim geleceğimizle oynamayın. Bir kez daha çalınırsa diyecek bir şey bulamıyorum. Benim diyeceklerim bu kadar, yetkili amcalarıma teşekkür ederim" dedi.

"Elinizi vicdanınıza koyun, çocuklara bu eziyeti yapmayın"
Öğrenci velisi Ebru Uysal’da, "Zaten çok zor bir süreç, çocukları bilgisayar başına oturtup ders çalıştırmak inanın zor bir süreç. Bir de üstüne internet olmadığını düşünün. Hırsızlara sesleniyoruz, bizi de düşünün. Muhtarlarımız sağ olsunlar, bir ekip kurup kabloları yoklayacaklarını söylüyorlar. Çocuklarımız yoruluyor, gelecekleri gidiyor. Ne olursunuz elinizi vicdanınıza koyup bunu yapmayın. Çocuklara bu eziyeti yapmayın" diye konuştu.

"Hırsızlar için ekip kuracağız"
Fatih Mahalle Muhtarı Mehmet Dağtepe de, "3 mahalle olarak bir ekip kurup yol boyu devriye gezeceğiz. Hırsızları gerekirse biz yakalayacağız. Polis ekiplerimizde olacak bizde olacağız. Hırsızları takip edeceğiz. Çocuklarımızın geleceğini kurtarmak için bizde çalışacağız" dedi.
Kargıcak Mahalle Muhtarı Durmuş Kara ’da, yetkililerin kabloları yeniden döşediğini ancak güçlü bir önleminde alınması gerektiğini belirtti. Kara, "Çalınan kablolardan dolayı öğrencilerimiz mağdur oluyor. Öğrencilerimiz imtihanlarına hazırlanamıyor. Vatandaşlarımız mağdur oluyor" diye konuştu.
Adnan Menderes Mahalle Muhtarı Resul Keş ise çocukların geleceğinin çalındığını, canlı derslere katılamayan çocukların ödevlerini de yapamadığını söyledi.
Keş, hırsızlara seslenerek, "ne kadar para lazımsa gelsinler verilim. Şahsım adına kablodan alacakları parayı ben onlara veriyim. Ama çocuklarımızın geleceği ile oynamasınlar " şeklinde konuştu.

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