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  4. Harçlık merasimi de tam kapanmaya uydu! Drone ile gönderdiler

Harçlık merasimi de tam kapanmaya uydu! Drone ile gönderdiler

13.05.2021 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de sosyal mesafe kurallarına dikkat çekerek bir yakınının çocuğunu sevindirmek isteyen 36 yaşındaki fotoğraf sanatçısı Sıddık Gedik, bayramda drone ile harçlık verdi.

Harçlık merasimi de tam kapanmaya uydu! Drone ile gönderdiler

Fotoğraf sanatçısı Sıddık Gedik, kısıtlamada sosyal mesafe kuralına da dikkat çekmek amacıyla farklı bir çalışma yaptı. Gedik, Göztepe semtinde oturan yakınının oğlu 5'inci sınıf öğrencisi Cihan Kahyabaşı'na (11), bayram harçlığını zarfa koyup iple bağladığı dronla ulaştırdı.

"BAYRAMDA ÇOCUKLARI SEVİNDİRMEK GEREK"

Bayramda çocukları sevindirmek gerektiğini belirten Gedik, "Malum kısıtlamalar nedeniyle çocuklar sokağa çıkamıyorlar. Ben de farkındalık yaratmak için dron ile harçlık vermek istedim. Hem onu sevindirmiş oldum hem de sosyal mesafe konusunda farkındalık yaratmış oldum" dedi.

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"ÇOK SEVİNDİM"

Harçlığı alan Cihan Kahyabaşı, "Benin için çok sürpriz oldu. Pandemide biz çocukların böyle sürprizlerle karşılaşması harika. Çok sevindim" dedi.

Çocuğun annesi kuaför salonu sahibi evli ve 1 çocuk annesi Ebru Kahyabaşı (40), "Güzel bir sürpriz oldu. Pandemi nedeniyle dışarı çıkamıyoruz. Oğlum da çok sevindi" dedi.

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DHA

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