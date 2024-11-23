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Harçlık tartışması kanlı bitti! Dedesini defalarca bıçakladı

23.11.2024 00:55
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda harçlık alamayınca sinirlenen torun, dedesini defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Torun daha sonra kendisini bıçaklayıp, kendini apartmana kilitledi. Olay yerine gelen ekipler şahsı ikna etti ve tedavi için hastaneye götürdü.

Harçlık tartışması kanlı bitti! Dedesini defalarca bıçakladı

Olay, saat 21.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi 2. Mutlu Sokak'ta meydana geldi. İbrahim İ. (18), dedesi Kemal K. (73)'yi ziyarete gitti. İddiaya göre torun, dedesinden para istedi.

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HARÇLIK ALAMAYINCA DEFALARCA BIÇAKLADI

Dede para vermeyi reddedince aralarında sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma bir anda kavgaya döndü. Öfkeli torun, mutfaktan aldığı bıçakla dedesini defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı.

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DEDE HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralanan dede Kemal K., evden güçlükle çıkarken öfkeli torun kendini apartmana kilitledi. Sesleri duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı dede, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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POLİSLER KENDİSİNİ APARTMANA KİLİTLEYEN GENCİ İKNA ETTİ

Polis ekipleri kendini apartmana kilitleyen genci ikna etmek için yoğun çaba sarf etti. Şüpheli, 1 saat süren ikna sonucu teslim oldu. Polis ekiplerince ikna edilen torun, hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa dede torun
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