DİYARBAKIR (AA) - BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'ın Karacadağ yöresinde köylüler, dikenli dallar arasında topladıkları alıçları satarak harçlıklarını çıkarıyor.
Diyarbakır ve Şanlıurfa sınırlarında yer alan taşlık arazilere sahip Karacadağ'da doğal ortamda yetişen alıç ağaçları, sonbaharda yöre halkına ayrı bir lezzet sunuyor.
Dikenli ve çalı tipi ağaçlarda eylül ayından sonra yetişen sarı ve turuncu renkteki alıç, kırsalda yaşayanlar için gelir de sağlıyor.
Karacadağ yöresinde yaşayan köylüler, alıç toplamak için sabahın erken saatlerinde yola çıkıyor ve 15 kilometrelik güzergahta yorulana dek dikenli dallar arasında alıç topluyor.
Topladıkları alıçların bir kısmını evlerinde tüketen köylüler, bir bölümünü de kilogramını 3 ya da 4 liradan satıyor.
İnanözü köyünde yaşayan ve alıç toplamaya çıkan Abdurrahman Uğurlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkbaharda kenger topladıkları arazide sonbaharda da Kürtçe adı "givij" Türkçe adı ise "alıç" olan dağ meyvesini topladıklarını söyledi.
Lezzetinin yanı sıra alıçın kalp ve mide başta olmak üzere bütün organlar için şifalı olduğuna inanıldığını dile getiren Uğurlu, "Dikenli bir ağaç ve toplaması zor oluyor. Ellerimize dikenleri hep batıyor. Ama lezzetli. İnsanlar lezzeti için gelip burada topluyor." dedi.
Köyün gençlerinden 17 yaşındaki Ramazan Öreğir de arkadaşları ile alıç toplamaya çıktıklarını anlatarak, "İlkbaharda kenger topluyoruz. Yaz aylarında da mevsimlik işlere gidiyoruz. Sonbaharda da alıç topluyoruz. Boş durmamak ve harçlığımızı çıkarmak için uğraşıyoruz." diye konuştu.
Kadir Öreğir de ailelerinin geçimine destek olmak için alıç toplamaya çıktıklarını ve günde kişi başı 3-5 kilogram toplayabildiklerini dile getirerek, bunları da kilogramını 3 ya da 4 liradan sattıklarını belirtti.
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