Harçlıklarını talasemi hastası Rüzgar için bağışladılar

Antalya Organize Sanayi Bölge (OSB) Müdürlüğü Gündüz Bakımevi'ndeki öğrenciler, harçlıklarını 5,5 yaşındaki talasemi majör hastası Rüzgar Güney Alpaslan'ın tedavisi için bağışladı.

İzmir'de talasemi majör hastalığı nedeniyle vücudu kan üretmeyen ve bu nedenle üç haftada bir, üç gün kan nakline ihtiyaç duyan Rüzgar Güney Alpaslan için ilik arayışına başlandı.

İngiltere'den gelen yüzde 100 uyumlu ilik Antalya'daki özel bir hastanede gerçekleşen başarılı operasyonla küçük çocuğa nakledildi.

Ameliyat sonrası özel şartlara sahip tam steril bir odada tedavi süreci devam eden Rüzgar için annesi Ayşe Alpaslan, tedavi masraflarını karşılamak amacıyla internet sitesi aracılığıyla yardım kampanyası başlattı.

Oğlu Rüzgar ile çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Alpaslan, hastane masraflarının devlet tarafından karşılanacağını ancak bazı ilaçlar ile evde uygulanacak bakım hizmetleri için maddi desteğe ihtiyaçları olduğunu bildirdi.

- OSB Gündüz Bakımevi'ndeki çocuklardan kermes

Alpaslan'ın çağrısı üzerine OSB Gündüz Bakımevi tarafından "Korkma, Ben Varım Projesi" kapsamında küçük çocuğun tedavi masraflarına destek olmak için hizmet binasında kermes düzenlendi.