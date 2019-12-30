HABER
  4. Harçlıklarını talasemi hastası Rüzgar için bağışladılar

Harçlıklarını talasemi hastası Rüzgar için bağışladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 17:16 | Son Güncelleme

Antalya'da bir bakımevinin öğrencileri, ilik nakli olan 5,5 yaşındaki talasemi majör hastası Rüzgar Güney Alpaslan'ın tedavi masraflarına destek olmak için harçlıklarını bağışladı - Çocuk için düzenlenen kermesten elde edilen gelir de aileye teslim edildi

Antalya Organize Sanayi Bölge (OSB) Müdürlüğü Gündüz Bakımevi'ndeki öğrenciler, harçlıklarını 5,5 yaşındaki talasemi majör hastası Rüzgar Güney Alpaslan'ın tedavisi için bağışladı.

İzmir'de talasemi majör hastalığı nedeniyle vücudu kan üretmeyen ve bu nedenle üç haftada bir, üç gün kan nakline ihtiyaç duyan Rüzgar Güney Alpaslan için ilik arayışına başlandı.

İngiltere'den gelen yüzde 100 uyumlu ilik Antalya'daki özel bir hastanede gerçekleşen başarılı operasyonla küçük çocuğa nakledildi.

Ameliyat sonrası özel şartlara sahip tam steril bir odada tedavi süreci devam eden Rüzgar için annesi Ayşe Alpaslan, tedavi masraflarını karşılamak amacıyla internet sitesi aracılığıyla yardım kampanyası başlattı.

Oğlu Rüzgar ile çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Alpaslan, hastane masraflarının devlet tarafından karşılanacağını ancak bazı ilaçlar ile evde uygulanacak bakım hizmetleri için maddi desteğe ihtiyaçları olduğunu bildirdi.

- OSB Gündüz Bakımevi'ndeki çocuklardan kermes

Alpaslan'ın çağrısı üzerine OSB Gündüz Bakımevi tarafından "Korkma, Ben Varım Projesi" kapsamında küçük çocuğun tedavi masraflarına destek olmak için hizmet binasında kermes düzenlendi.

Kermeste öğrencilerin yaptığı ürünler ile gönüllüler tarafından bağışlanan eşyalar satışa çıkarıldı. Minik öğrenciler, ailelerinden aldıkları harçlıkları, Rüzgar'ın tedavisi için bağışladı.

Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Gizli ve Yiğit Budak, Bölge Müdürü İlhan Metin, Antalya Organize Sanayi İş İnsanları Derneği Başkanı Ahmet Kasapoğlu, Başkan Vekili Enis Arın, Genç Organize Sanayi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Elçin Ekici Öztürk, öğrenci velileri ve Bölge Müdürlüğü çalışanlarının katıldığı kermesten elde edilen gelir, Rüzgar Güney Alpaslan'ın ailesine teslim edildi.

PARTNERMilyonlarca kişiyi kapsıyor! Emekli olmayana da maaş...Milyonlarca kişiyi kapsıyor! Emekli olmayana da maaş...
Eskişehir’de kar yağışı (4)Eskişehir’de kar yağışı (4)
Tekirdağ’da şiddetli rüzgar kasıp kavuruyorTekirdağ’da şiddetli rüzgar kasıp kavuruyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya OSB Gündüz Bakımevi Rüzgar Güney Alpaslan

En Çok Okunan Haberler

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

İzne gelen asker, yol kenarında yarı çıplak vaziyette bulundu

İzne gelen asker, yol kenarında yarı çıplak vaziyette bulundu

İzmir'deki sır cinayetlerin katil zanlısı yaralı olarak yakalandı

İzmir'deki sır cinayetlerin katil zanlısı yaralı olarak yakalandı

'Mini eteklerin tozunu attırırdım'

'Mini eteklerin tozunu attırırdım'

Bülent Arınç'ın damadı hakkında flaş açıklama

Bülent Arınç'ın damadı hakkında flaş açıklama

'Sıfır' diye aldı, başına gelmeyen kalmadı

'Sıfır' diye aldı, başına gelmeyen kalmadı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kars'ta deprem!

Kars'ta deprem!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Bursa'da hareketli dakikalar! Banka soydu, çıkarken bomba bıraktı, müşteriler ve çalışanlar kurtarılmayı bekliyor

Bursa'da hareketli dakikalar! Banka soydu, çıkarken bomba bıraktı

Son dakika! Ümraniye’de cam fabrikasında patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Ümraniye’de patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Odunpazarı Belediyesi'nden güldüren 'içlik' yanıtı

Odunpazarı Belediyesi'nden güldüren yanıt!

Kayak tutkunlarının yeni rotası: Denizli Kayak Merkezi

İşte kayak tutkunlarının yeni rotası

İstanbul'da fırtına alarmı! Şişli'de ağaç yoldaki insanların üstüne böyle devrildi

Şişli'de ağaç yoldaki insanların üstüne böyle devrildi

Ankara’da eşi tarafından öldürülen Deniz Öngür son yolculuğuna uğurlandı! 'Annemi o adamın elinden alamadım'

Acı veda! 'Annemi o adamın elinden alamadım'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.