Harçlıklarıyla ihtiyaç sahiplerine destek oldular

ALAPLI (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde ilkokulu öğrencileri, harçlıklarını birktirerek hazırladıkları gıda kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Atatürk İlkokulu 3-B sınıfının öğrencileri, Ramazan ayında yoksul ailelere kumanya yardımı yapmak istedi. Öğrenciler, harçlıklarından biriktirdikleri parayla gıda kolileri hazırladılar. Sınıf öğretmeni Ülker Çiçek’in desteğiyle kolileri maddi durumu yetersiz ailelere ulaştırdılar. Çiçek, öğrencilerinin bu şekilde yardımlaşma ve paylaşma duygularının geliştiğine dikkat çekerek, "Ramazan ayının en güzel yanı paylaşmak, yarası sarılacaklara ufacık olsa da merhem olabilmek. Ne güzeldir gönlü yüce olmak. Kuzularımızla başlattığımız ramazan paketi hazırlıklarında velilerimizin de verdiği destek çok anlamlıydı. Rabbim tüm dileklerinizi kabul etsin. Öğrencilerimi kutluyorum" dedi.

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