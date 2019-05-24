HABER

Harçlıklarıyla ihtiyaç sahiplerine destek oldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 16:16 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde ilkokulu öğrencileri, harçlıklarını birktirerek hazırladıkları gıda kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Harçlıklarıyla ihtiyaç sahiplerine destek oldular

ALAPLI (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde ilkokulu öğrencileri, harçlıklarını birktirerek hazırladıkları gıda kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.
Atatürk İlkokulu 3-B sınıfının öğrencileri, Ramazan ayında yoksul ailelere kumanya yardımı yapmak istedi. Öğrenciler, harçlıklarından biriktirdikleri parayla gıda kolileri hazırladılar. Sınıf öğretmeni Ülker Çiçek’in desteğiyle kolileri maddi durumu yetersiz ailelere ulaştırdılar. Çiçek, öğrencilerinin bu şekilde yardımlaşma ve paylaşma duygularının geliştiğine dikkat çekerek, "Ramazan ayının en güzel yanı paylaşmak, yarası sarılacaklara ufacık olsa da merhem olabilmek. Ne güzeldir gönlü yüce olmak. Kuzularımızla başlattığımız ramazan paketi hazırlıklarında velilerimizin de verdiği destek çok anlamlıydı. Rabbim tüm dileklerinizi kabul etsin. Öğrencilerimi kutluyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Harçlıklarıyla ihtiyaç sahiplerine destek oldular

Korkunç! Her şey bir anda oldu Korkunç! Her şey bir anda oldu
Bakan Kurum: Yusufeli konutlarının ilk etabını 2020'de bitirmeyi hedefliyoruzBakan Kurum: Yusufeli konutlarının ilk etabını 2020'de bitirmeyi hedefliyoruz
Antalya'da faytonculuk 10 Haziran'da sona eriyor (2)Antalya'da faytonculuk 10 Haziran'da sona eriyor (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

Tunceli Belediyesi'nin "Dersim" kararı için flaş gelişme

Tunceli Belediyesi'nin "Dersim" kararı için flaş gelişme

İmamoğlu'nun 'borç' iddiaları üzerine İBB'den flaş açıklama

İmamoğlu'nun 'borç' iddiaları üzerine İBB'den flaş açıklama

Aç kalınca yakalanan terörist kendini bakın ne olarak tanıtmış

Aç kalınca yakalanan terörist kendini bakın ne olarak tanıtmış

Nevin Yıldırım göndermesi! Sosyal medyada olay oldu

Nevin Yıldırım göndermesi! Sosyal medyada olay oldu

İngiltere Başbakan'ı istifa etti!

İngiltere Başbakan'ı istifa etti!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Yeni askerlik sistemi teklifi komisyonda kabul edildi

Yeni askerlik sistemi teklifi komisyonda kabul edildi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Doğa artık 'parazitörlere' emanet!! Tam 33 milyon tane...

Doğa artık 'parazitörlere' emanet!! Tam 33 milyon tane...

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ'den yargılanan eski savcı Osman Şanal'ın cezası belli oldu!

Osman Şanal'ın cezası belli oldu!

Tunceli Belediyesi tabelasının 'Dersim' olarak değiştirilmesi kararı durduruldu

'Komünist Başkan'ın Dersim hamlesi çok konuşulmuştu! Harekete geçildi

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'na hapis cezası!

Bakırköy Belediye Başkanı'na hapis cezası!

Görür görmez telefona sarıldılar! Evin bahçesinden çıktı

Görür görmez telefona sarıldılar! Evin bahçesinden çıktı

Son dakika Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Adıyamanlı çoban 85 milyon yıllık fosil buldu

Hayvan otlatırken buldu! Ne olduğunu öğrenince donup kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.