Harçlıklarıyla tasarladıkları makineleri üniversiteye bağışladılar

Düzce'de üniversite öğrencileri, 4 yıl boyunca biriktirdikleri harçlıklarından artırdıkları para ve buldukları sponsorlar aracılığıyla tasarladıkları makineleri üniversiteye bağışladı.

Düzce Üniversitesi (DÜ) Mühendislik Fakültesi çevre, makine, elektrik-elektronik ve mekatronik mühendisliği bölümü öğrencileri, harçlıklarından ayırdıkları para ve sponsorlar aracılığıyla aldıkları malzemelerle makine tasarlamaya karar verdi.

Öğrenciler, eğitmenlerinin desteğiyle piyasa değerinin çok altında maliyetle tasarladıkları metal zımparalama, ekstrüzyon, ayrıştırmalı plastik öğütücü gibi makineleri mezuniyetleriyle birlikte okula bağışladı.

Makineler, üniversite bünyesinde yeni öğrencilerin hizmetine sunulacak.

- "Öğrenciler üretimin her aşamasında yer aldı"

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlyas Uygur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin makineleri piyasa değerinin altında maliyetle üreterek okula hibe ettiğini söyledi.

Öğrencilerin gurur verici davranışta bulunduğunu dile getiren Uygur, "Fakültemizde eğitim gören öğrencilerimiz çok güzel projelere imza attı. Özellikle makine bölümünden öğrencilerimiz 5 projeyle TÜBİTAK'a müracaat etti, bu projelerden dördüne destek aldık. Öğrencilerimiz burada görülen makineleri kendi imkanlarıyla üretti, piyasada maliyeti çok daha yüksek olan makineleri cüzi miktarlara imal ettiler. Tasarımından son aşamasına kadar hepsini kendileri ürettiler. Bu ürünlerden katma değerli ürün de elde ettiler." diye konuştu.

