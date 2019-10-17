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Harekat aleyhine manipülasyon için "Filistinli cesur kız"ı kullandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 10:20 | Son Güncelleme

Terör örgütü YPG/PKK yandaşları, Barış Pınarı Harekatı'nı karalamak için İsrail işgaline karşı sembol haline gelen Filistinli Ahed et-Temimi'nin görüntülerini kullandı - Manipülatörler, görüntülerdeki İsrail askerinin üzerine Türk bayrağı koyarak algı oluşturmaya çalıştı

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı aleyhine sosyal medyada yürütülen karalama girişimlerinde, İsrail işgaline karşı Filistin direnişinin sembolü haline gelen "Filistinli cesur kız" Ahed et-Temimi'nin görüntüleri kullanıldı.

Barış Pınarı Harekatı'nın ilerlemesiyle YPG/PKK terör örgütü yandaşlarının sosyal medyada, başka olaylarda ve zamanlarda çekilen görüntüleri manipüle etme çabası Hanzala Cesaret Ödülü sahibi "Filistinli cesur kız" Temimi'nin sembolleştiği görüntüleriyle sürdü.

Ağabeyi 2012'de gözaltına alındığında Temimi'nin İsrail askerlerine karşı gösterdiği direnişin görüntülerini kullanan bir hesap, videodaki İsrail askerinin üzerine Türk bayrağı yerleştirerek, algı oluşturmaya çabaladı.

Temimi, İsrail askerlerine karşı gösterdiği cesur tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.

Ahed et-Temimi, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da bir araya gelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
"Filistinli cesur kız" Ahed et-Temimi Barış Pınarı Manipülasyon

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