HABER

Harekat aleyhine manipülasyonda TSK'nın envanterinde olmayan tankın görselini kullandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 15:29 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı aleyhine sosyal medyada manipülasyon yapmak isteyen hesaplar, TSK'nın envanterine bulunmayan tankların görüntüsünü dezenformasyon için kullandı

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacı taşıyan Barış Pınarı Harekatı aleyhine sosyal medyada yürütülen dezenformasyon girişimlerinde, terör örgütü yanlıları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterinde bulunmayan tankların görüntülerini harekat sırasında çekilmiş gibi çarpıtmak için kullandı.

Barış Pınarı Harekatı'nın ilerlemesiyle terör örgütü yanlılarının sosyal medyada, başka olaylarda ve zamanlarda çekilmiş fotoğrafları, videoları, manipülasyon ve dezenformasyon için kullanma çabaları aynı hızıyla devam ediyor.

Terör örgütü yanlısı bir hesap, Suriye iç savaşı sırasında 2012 yılında Esed Rejimi ordusuna ait Rus yapımı T-72 tanklarının patlatıldığı görüntüleri kullanarak harekat sırasında çekilmiş gibi çarpıtmak istedi. Bununla birlikte Rus yapımı T-72 tipi tankların TSK'nın envanterinde bulunmadığı bildirildi.

Örgüt destekçilerinin, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sırasında da dünya genelinden savaş ve katliam fotoğraflarını sosyal medyada manipülasyon ve dezenformasyon amacıyla kullandığı, AA tarafından gözler önüne serilmişti.

PARTNEREvleniyorlar mı? Evleniyorlar mı?
Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!
Denizden bir kamyon dolusu çöp çıkardılarDenizden bir kamyon dolusu çöp çıkardılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!' Misliyle karşılık verilir'

Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!' Misliyle karşılık verilir'

MSB duyurdu! Resulayn kent merkezi kontrol altına alındı

MSB duyurdu! Resulayn kent merkezi kontrol altına alındı

Trump'tan yeni açıklama! 'Eğer Türkiye yapmaması gereken bir şey yaparsa...'

Trump'tan yeni açıklama! 'Eğer Türkiye yapmaması gereken bir şey yaparsa...'

'ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil'

'ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil'

Mucize Doktor'da o sahne geceye damga vurdu! Ekran başındakiler gözyaşlarını tutamadı

Mucize Doktor'da o sahne geceye damga vurdu! Ekran başındakiler gözyaşlarını tutamadı

Mehmetçik'e bağış ortalığı karıştırdı

Mehmetçik'e bağış ortalığı karıştırdı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bingöl'de yolcu taşıyan midibüs devrildi: 29 yaralı

Yolcu taşıyan midibüs devrildi: 29 yaralı

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi! Çatışma anları kamerada

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

YPG/PKK yandaşları İsviçre'de polisle çatıştı

YPG/PKK yandaşları İsviçre'de polisle çatıştı

Barış Pınarı Harekatı şehitlerine son veda!

Barış Pınarı Harekatı şehitlerine son veda!

Denizli' de üniversite öğrencisi siyanürle intihar etti

Siyanürle intihar! Özel ekipler devreye girdi

Terör yanlıları manipülasyona devam ediyor... Şimdi de AA'nın fotoğraflarını kullandılar

Terör yanlıları manipülasyona devam ediyor...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.