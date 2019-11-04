HABER

Harekat bölgesinde şehit olan askerin ailesine şehadet haberi verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 17:43 | Son Güncelleme

Harekat bölgesinde şehit olan askerin ailesine şehadet haberi verildi

OSMANİYE (AA) - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde tespit edilen el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu'nun şehadet haberi, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki ailesine ulaştı.

Kaymakam Ahmet Arık, Belediye Başkanı Ömer Tarhan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Avcı ile diğer ilgililer, şehit Suat Topçu'nun (31) Harkaçtığı köyündeki evine giderek eşi Bilge Topçu ile köy muhtarı babası İrfan Topçu'ya şehadet haberini verdi.

İki çocuk babası şehidin evine ve baba ocağına Türk bayrakları asıldı.

Kadirli Belediyesince köye taziye çadırı kuruldu.

Skandal! Sırf eğlence için... Skandal! Sırf eğlence için...
Kazada yaralanan eşinin ayakkabısıyla hastaneye koştuKazada yaralanan eşinin ayakkabısıyla hastaneye koştu
Kadın komutanlardan minikleri ısıtan yardımKadın komutanlardan minikleri ısıtan yardım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Osmaniye

En Çok Okunan Haberler

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yeni düzenleme

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yeni düzenleme

Bakan Soylu’dan İmamoğlu’na sert tepki

Bakan Soylu’dan İmamoğlu’na sert tepki

Kalça dansı eleştirilince... 'Yüksek lisans...'

Kalça dansı eleştirilince... 'Yüksek lisans...'

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

Numan Kurtulmuş'tan canlı yayında sert tepki: Hodri meydan

Numan Kurtulmuş'tan canlı yayında sert tepki: Hodri meydan

Beşiktaş'ta terör estirmişti! Flaş gelişme

Beşiktaş'ta terör estirmişti! Flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

3 gündür haber alınamıyordu! Kayıp yönetmenden acı haber

3 gündür haber alınamıyordu! Kayıp yönetmenden acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ispanakta zehirleyen otun sırrı ortaya çıktı

Ispanakta zehirleyen otun sırrı ortaya çıktı

Türkiye’nin ıspanak deposu İzmir’deki tarlalarda zehirli ota rastlanmadı

Gözler İzmir'e çevrilmişti! Zehirli ota rastlanmadı

Son dakika! Barış Pınarı Harekatı bölgesinden acı haber... 1 askerimiz şehit oldu

Barış Pınarı Harekatı bölgesinden acı haber!

Küçükçekmece'yi savaş alanına çeviren alkollü sürücü hakim karşısında!

Küçükçekmece'yi savaş alanına çevirmişti! Hakim karşısında

Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'özel halk otobüsleri' açıklaması

İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'özel halk otobüsleri' açıklaması

Karaköy-Kadıköy vapurundaki iğrenç olayda flaş gelişme

Vapurdaki iğrenç olayda flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.