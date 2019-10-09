Harekat hazırlığı yerinden edilen Suriyelilere umut oldu

Evinin sınır hattından göründüğünü ve oraya dönmeyi sabırsızlıkla beklediklerini aktaran Ahmet Halaf, "Benim evim hemen karşıda. YPG/PKK gelip benim evimi aldı, toprağımı aldı. YPG/PKK'nın bir yöneticisi benim evime el koydu. 'Yürü git senin burada hiçbir şeyin yok' diyerek beni topraklarımdan kovdu. Benim tarlamı yıllardır ekip biçiyorlar, ürünlerimi yiyorlar. Ben ailemle Türkiye'ye geldim. Bu terör örgütü istese de istemese de Türkiye buraya girecek ve biz evlerimize döneceğiz." dedi.

Harekatı desteklediklerini anlatan Ahmet Halaf, "Recep Tayyip Erdoğan'a desteğimiz sonsuzdur, kanımız, canımız feda. Buradaki Araplar her türlü desteği verecektir. Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde yine evlerimize döneceğiz ve eskisi gibi yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

Abdullah Haciman ise terör örgütünün baskıları nedeniyle 10 kişilik ailesiyle Akçakale'ye gelmek zorunda kaldıklarını anlattı.

Terör örgütünün Tel Abyad'a gelmesinin ardından kendilerini göç etmeye zorladığına değinen Haciman, "Terör örgütü YPG/PKK geldi evlerimizi, iş yerlerimizi ve tarlalarımızı ellerimizden aldı ve bizi oradan kovdu. Biz Türkiye'den bir an önce operasyonu yapmasını ve yine evlerimizde özgür bir şekilde yaşamak istiyoruz." diye konuştu.