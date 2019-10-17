"Harekat planladığından daha iyi devam ediyor"

SARAYBOSNA (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Harekat planladığından daha iyi bir şekilde devam ediyor. İlk hedeflere çok kısa bir süre içerisinde ulaşıldı." dedi. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen 23. Uluslararası İş Forumuna (IBF) katılan Kurtulmuş, devam eden Barış Pınarı Harekatı ve Srebrenitsalı annelerin Diyarbakırlı annelere destek vermesini değerlendirdi. Kurtulmuş, Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla devam ettiğini belirterek, "Bir günde gelişen bir gelişme değildi. Uzun süredir devam eden, bir taraftan buradan terör örgütlerinin çıkarılmasıyla ilgili müzakereler, diğer taraftan askeri olarak yapılan stratejiler ve eş zamanlı olarak sürdürülen istihbarat çalışmaları sonucunda başlatılan bir harekat." diye konuştu. Türkiye'nin müttefikleriyle bölgedeki terör örgütünü çıkarmayı arzuladığını aktaran Kurtulmuş, "Türkiye kendi görüşünü anlatarak ve ilgili tarafları bilgilendirerek harekatı gerçekleştirdi. Harekat planladığından daha iyi bir şekilde devam ediyor. İlk hedeflere çok kısa bir süre içerisinde ulaşıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Kurtulmuş, bölgenin PYD, PKK ve DEAŞ gibi tüm terör örgütlerinden temizlemek için büyük bir kararlılıkla harekatı sürdürdüğünü söyleyerek, "Birileri bunu yanlış anlıyor. Kendileri asırlardır dünyanın birçok yerini işgal ettikleri için Türkiye'yi de işgalci bir güç gibi göstermeye çalışanlar var. Türkiye, işgalci değildir. Bizim kimsenin bir karış toprağında gözümüz olmadığı gibi, kimsenin bir damla petrolünde de gözümüz yoktur." dedi. Türkiye'nin harekatla dört temel hedefinin olduğunun altını çizen Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Birincisi, Türkiye'nin Suriye ile 911 kilometrelik bir sınırı var. Fırat'ın doğusunda ise 444 kilometrelik bir sınır boyumuz var. Terör örgütlerinin tamamından burasının temizlenmesi. Orada konuşlanan bir tek terörist istemiyoruz. İkincisi, bunlar arkalarına aldıkları emperyalist güçlerle burada bir terör koridoru oluşturmak istiyorlar. Amacımız, bu terör koridorunu kırarak arkasından oluşabilecek terör devletine mani olmaktır. Üçüncüsü, bu coğrafyada emperyalist güçler Irak'ın işgalinden bu yana burayı bölmek ve parçalamak ve siyasi sınırları değiştirmek istiyorlar. Türkiye ise bu bölgeyi terörden temizleyerek Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamak istiyor. Dördüncüsü ise orada Türk kuvvetleri hakimiyeti elde ettikten sonra o coğrafyada 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturmak ve burada 2 milyona yakın Suriyeli kardeşimizi evlerine yerleştirmek."