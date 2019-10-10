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"Harekat Suriyeli kardeşlerimizin topraklarına kavuşması için bir proje"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 17:01 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "(Barış Pınarı Harekatı) Harekat Suriyeli kardeşlerimizin vatan topraklarına kavuşması için bir projedir. Amaç çöreklenmiş, yuvalanmış terör örgütünü buradan defetmektir"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Barış Planı Harekatı'na ilişkin, "Harekat Suriyeli kardeşlerimizin vatan topraklarına kavuşması için bir projedir. Amaç çöreklenmiş, yuvalanmış terör örgütünü buradan defetmektir." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a gelen Bakan Kurum'u, Valilik bahçesinde Vali Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Milletvekili Rizgin Birlik, Vali Yardımcıları Tunahan Efendioğlu ve Fatih İzmir, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay, Tamer Bilacan, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve kurum müdürleri karşıladı.

Kurum, Valilik toplantı salonunda il protokolünün katılımıyla düzenlenen değerlendirme toplantısına iştirak etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından açıklama yapan Kurum, Şırnak'ın terör saldırılarında büyük acılar çektiğini hatırlatarak, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na değindi.

- "Operasyonu başarıyla sürdürmektedir"

"Bu harekat, Suriyeli kardeşlerimizin vatan topraklarına kavuşması için bir projedir." diyen Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amaç çöreklenmiş, yuvalanmış terör örgütünü buradan defetmektir. Şanlı ordumuz bugün yine operasyonu başarıyla sürdürmektedir. Allah ordumuzu muzaffer eylesin. Allah Mehmetçik'imizin ayağına taş değdirmeden başarı ile bu operasyonu da diğer operasyonlar gibi bitirmeyi nasip eylesin."

- "Amacımız bölgenin yeniden imarı yeniden inşasıdır"

Kurum, 31 Mart'taki seçimlerde Şırnak'ta 19 belediyenin 15'inde AK Parti'nin seçildiğini belirterek, Mehmet Yarka'nın ise yüzde 62 oy aldığını, Belediye Başkanı seçilerek Türkiye'ye önemli bir mesaj verdiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ilgili Bakanlıklar ile çukur saldırılarında zarar gören Şırnak'ı alt ve üst yapı, sosyal donatı alanlarıyla modern bir şehir haline getirmek için gece gündüz çalıştıklarını belirten Kurum, şunları söyledi:

"Amacımız bölgenin yeniden imarı yeniden inşasıdır. Bu kapsamda Şırnak genelinde 10 bin 155 bağımsız bölüm içeren proje başlattık. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 5 bin 700'ü Şırnak merkezde olmak üzere Cizre, Silopi ve İdil'de inşaatlarımız başladı. Bu inşaatlar sadece konuttan ibaret değil. İçinde cami, okul, taziye evi bulunan, vatandaşımızın tüm ihtiyaçlarını giderecek ve bölge mimarisine uygun, bölgenin değerlerini, kültürlerini yansıtan projeler olarak projelendirildi ve inşası bitme aşamasına geldi. Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde konutlarımızın yapımı tamamlandı. Hak sahibi vatandaşlarımıza teslimlerini yaptık. Şırnak'ta 5 bin 716 konut ve sosyal donatının inşası yıl sonuna kadar yüzde 90'ını tamamlamış ve daha sonra vatandaşımıza teslim etmiş olacağız."

Kentin ihtiyacı doğrultusunda lise, ilkokul, cami, taziye evi, yaşam alanları ve kültürel ihtiyaçların yapımı konusunun da toplantıda görüşüldüğünü anlatan Kurum, yıl sonuna kadar bütün ihtiyaç duyulan alanlarda inşanın başlayacağını ifade etti.

Kurum, ilçe ve beldelere ilişkin ihtiyaç taleplerini aldıklarını, bu talepleri hızla yerine getireceklerini vurgulayarak, tüm belirtilen eksiklerin projelendirileceğini, ihtiyaç giderilerek, buradaki yaşam kalitesini yükselteceklerini bildirdi.

Kentin ihtiyacı olan otogarın da belediyenin belirlediği 9 bin metrekarelik alanda yapılacağını aktaran Kurum, Bakanlık olarak kenti yaşanır hale getirmek için gereken her türlü desteği vereceklerini sözlerine ekledi.

Bakan Kurum daha sonra beraberindekilerle İsmet Paşa Mahallesi'nde terör mağdurları için yapılan konutları inceledi, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile düzenlenen yemekte bir araya geldi.

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