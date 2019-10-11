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Harekata katılan askerlere öğrencilerden mektup

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 12:45 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe moral ve destek vermek amacıyla yazdıkları mektup ve çizdikleri resimleri gönderdi.

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe moral ve destek vermek amacıyla yazdıkları mektup ve çizdikleri resimleri gönderdi.

Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Çamlıca İlk ve Ortaokulu'nda eğitim gören 100 öğrenci, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe moral vermek amacıyla yazdıkları mektup ve çizdikleri resimleri göndermek için öğretmenleri eşliğinde ellerinde Türk bayraklarıyla PTT Keşan Merkez Müdürlüğü'ne geldi.

'ALLAH, MEHMETÇİĞİMİZİN YANINDA OLSUN'

Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, Barış Pınarı Harekatı'nı gerçekleştiren kahraman Türk askerine moral vermek amacıyla öğrencilerin mektup yazarak, resimler çizdiğini belirterek, "Ordumuzun yanında olduğumuzu göstermek adına öğrencilerimiz böyle bir etkinlik düzenlediler. Okul idaremizi, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi kutluyorum. Allah, Mehmetçiğimizin yanında olsun, ordumuzu daim eylesin. Toplam 100 öğrencimiz bu etkinliğe katıldı. Fikir öğrencilerimizden çıktı. Biz de hızlıca bu talebi karşıladık. Bakanlığımız bu konuda çok duyarlı olduğu için hızlıca bize dönüş yaptı. Öğrencilerimiz manevi destek vermek amacıyla mektup ve resimlerine duygularını aktardı" dedi.

'BİZ TÜRKİYE OLARAK KAZANACAĞIZ'

Çamlıca Ortaokulu öğrencisi Funda Demirbaş da, Mehmetçiğin her zaman yanında olduklarını ifade ederek, "Biz Türkiye olarak kazanacağız. Askerlerimiz Türkiye için savaşmaktadır. Birçok askerimiz vatanını korumak için savaşmaktadır. Arkadaşlarımızla, dualarımızla birlikte askerlerimizin yanındayız. Onlar, Türkiye için ailelerini, evlerini bırakarak, sevgiyle gönülden ve kalpten canlarını feda edip, savaşmaktadır" diye konuştu.

'KALBİMİZ VE DUALARIMIZ HEP ONLARLA OLACAK'

Çamlıca İlkokulu öğrencisi Berat Baldız ise şunları söyledi:

"Mehmetçiklerimiz bizim için canlarını feda ederken biz de onlara destek olmak için şiirler, mektuplar yazdık, resimler çizdik. Kalbimiz ve dualarımız hep onlarla olacak."

Öğrenciler daha sonra resim ve mektupları, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe ulaştırılmak üzere PTT Keşan Merkez Müdürlüğü personeline teslim etti. PTT binası önünde dev Türk bayrağı açan öğrenciler, hep bir ağızdan "Selam olsun şanlı Türk ordusuna" diye seslendi.

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