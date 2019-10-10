HABER

Harekata katılan Mehmetçik için kurban kesildi, dua edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 20:30 | Son Güncelleme

Elazığ’da Barış Pınarı Harekatı kapsamında sınır ötesinde operasyon düzenleyen Mehmetçikler için kurban kesilip dua edildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla dün saat 16.00’da Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat’ın doğusuna PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı başlatıldı.

Elazığ’da Barış Pınarı Harekatı kapsamında sınır ötesinde operasyon düzenleyen Mehmetçikler için kurban kesilip dua edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla dün saat 16.00’da Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat’ın doğusuna PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı başlatıldı. Harekatın başlamasının ardından ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’dan da operasyona destek verildi. Bu kapsamda MHP Elazığ İl Başkanlığı, Mehmetçikler için kurban kesti.Kurban kesimi sonrası Fetih Suresi okunarak, dua edildi.
MHP İl Başkanı Semih Işıkver, “PKK, PYD ve YPG terör örgütünce oluşturulmak istenen terör koridorunu ve terörizm devletleri hevesinin karşısında ilk tokat, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonları ile vurulmuştur. 9 Ekim 2019 saat 16.00 sularında Cumhur İttifakı’nın tesis edildiği günden bugüne dek yüce devletimiz tarafından her hal ve şartta, pratikte ve teorikte ortaya konulan devletin ve milletin bekası noktasındaki kurumsal hassasiyeti dün Suriye sınır boylarında bir kez daha müşahede etmiş bulundu. Türkiye Cumhuriyeti devleti, okyanus ötesinden ABD’den gelen tehditlere aldırmadan Barış Pınarı Harekatı’na başlamış bulundu. Rabbim, hayırlı ve mübarek etsin. Bu harekat ile Türk sınırlarında devlet kurma hayali gören bütün teröristler temizlenecek, ülkemizden bölgeye, coğrafyaya huzur, şefkat, merhamet ve barış oluk oluk akacaktır” dedi.

PARTNERTaraftarlar ''Göğüslerini aç'' diye tezahürat yapmıştı, taciz skandalıyla ilgili sessizliğini bozdu!Taraftarlar ''Göğüslerini aç'' diye tezahürat yapmıştı, taciz skandalıyla ilgili sessizliğini bozdu!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalarDışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
Aziz Vlas'ın mezarı 'inanç' turizmine kazandırılacakAziz Vlas'ın mezarı 'inanç' turizmine kazandırılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan yeni Türkiye mesajı

Trump'tan yeni Türkiye mesajı

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Norm Ender'in 'Barış Pınarı Harekatı' paylaşımı TT oldu

Norm Ender'in 'Barış Pınarı Harekatı' paylaşımı TT oldu

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Canlı yayında keskin nişancı tüfeği atışı! İşte o anlar

Canlı yayında keskin nişancı tüfeği atışı! İşte o anlar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Çavuşoğlu: YPG, DEAŞ'lıları elinde silah olarak tutuyor

Bakan Çavuşoğlu'ndan DEAŞ açıklaması

İşte Barış Pınarı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı

İşte Barış Pınarı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı

Son dakika: AFAD duyurdu! Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Bakan Çavuşoğlu: Türkiye sadece güvenli bölgede kalan DEAŞ'lılardan sorumlu

Bakan Çavuşoğlu: Türkiye sadece güvenli bölgede kalan DEAŞ'lılardan sorumlu

Evlerine havan topu isabet eden vatandaşlardan operasyona tam destek

Evlerine havan topu isabet etti! Operasyona tam destek

İncirlik Hava Üssü'ndeki hareketlilik sürüyor

İncirlik Hava Üssü'ndeki hareketlilik!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.