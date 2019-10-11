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Harekata katılmak isteyen Mustafa dede için 'En büyük asker bizim asker' sloganı attılar 

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 17:22 | Son Güncelleme

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Mustafa Dörtyollu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Fırat'ın doğusunun terör örgütlerinden arındırılmasına yönelik başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'na gönüllü olarak katılmak için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvuru yaptı.

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Mustafa Dörtyollu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Fırat'ın doğusunun terör örgütlerinden arındırılmasına yönelik başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'na gönüllü olarak katılmak için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvuru yaptı. Mustafa dedeyi örnek davranışı nedeniyle omuzlayan mahalle sakinleri, En büyük asker bizim asker sloganı attı.
Milas'ın kırsal Damlıboğaz Mahallesi'nde yaşayan evli, 3 çocuk babası Mustafa Dörtyollu, 'Barış Pınarı Harekatı' nedeniyle CİMER'e askere gitmek istediğini yazdı. Çiftçi emeklisi Dörtyollu, evi ile traktörünü de bağışlamak için dün Milas Kaymakamı Eren Arslan'ı makamında ziyaret etti. Kaymakam Eren, sosyal medya hesabından, Atatürk der ki, 'Biz Türkler, ordusu olan bir millet değil, milleti olan bir orduyuz' İşte bunun kanıtı. Yanıma gelen bir amcamızın yüreği ile yazdığı ve bana verdiği dilekçe. Allah milletimizin ve ordumuzun yardımcısı olsun inşallah paylaşımında bulundu.
Mustafa Dörtyollu'nun vatan sevgisiyle dolu bu davranışı ilçe genelinde destek gördü. Ovakışlacık Mahallesi'nin Aktaş mevkisinde Cuma namazını kıldıktan sonra camiden dışarıya çıkan Dörtyollu, bir anda vatandaşlar tarafından omuzlara alındı. Mustafa dede, 'En büyük asker bizim asker' sloganları karşısında duygu dolu anlar yaşadı. Dörtyollu, Cumhurbaşkanımız azimli ve memleket için uğraşıyor. Barış Pınarı Harekatı nedeniyle yaptığı açıklamalardan etkilendim. Sabah saatlerine kadar haberleri izledim. 3 evladımın mal paylaşımını daha önceden yapmıştım. Askere gitmek için CİMER'e başvuru yaptım. Geriye kalan evimi ve traktörümü de bağışlamak için Milas Kaymakamlığı'na gittim. Düşüncemi Kaymakam Bey'e anlattım. Kendisi bana sarılarak yarım saat ağladı ve 'Süper bir insansın' dedi. Maaşım bana yetiyor. Durumu iyi olan herkesi destek olmaya davet ediyorum. Ülkemiz için bir şeyler yapmamız gerekiyor diye konuştu.
Aktaş mevkisinde oturan Hamza Çoban (71) isimli vatandaş ise, Mustafa Bey'in davranışının herkese örnek olmasını diliyorum dedi.

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