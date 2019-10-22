"Harekatı sahada kazandık ama masa başında kaybetmeyelim"

BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, Türkiye'nin, Barış Pınarı Harekatı'yla sahada kazandığını, ancak "masa başında kaybetmemesi" gerektiğini belirterek, "Dolayısıyla asla ve kata masada geri adım atmamalıyız." dedi. Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ABD ile varılan mutabakatın süresinin bu akşam sona ereceğini anımsattı. Mustafa Destici, "Beklentimiz, ABD'nin 13 maddelik mutabakat metnine tam olarak uyması ve bu metinde taahhüt edilen bütün şartların eksiksiz yerine getirilmesidir. Getirilmediği takdirde, harekatın kaldığı yerden daha güçlü bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Milletimizin beklentisi bu. Necip Türk milleti sonuna kadar devleti yönetenlerin yanındadır. Çünkü bu bizim beka meselemizdir." diye konuştu. Hala Türkiye ile ilgili hain planların olduğunu belirten Destici, ABD'nin bir tane askerinin bile ABD'ye dönmediğini, sadece bölgeler arasında kaydırmalar yaptıklarını söyledi. Bu harekatla amaçlananlardan kesinlikle taviz verilmemesi gerektiğini ifade eden Destici, şunları kaydetti:

"Terör örgütlerini dışarıda bırakarak, Kürt kökenli vatandaşlara seslenmek istiyorum: Ne zaman ki emperyalistlere güvenerek bir kalkışma içine girdiler, bir devletçik kurma hayaliyle bir takım eylemler içinde bulundular, hep elleri boş ve ağır bedeller ödeyerek yerlerine oturmak zorunda kaldılar. Bu bölgede Kürtlerin tek dostu var; o da Türkler ve Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Tarih boyunca bu hep böyle olmuştur. Onun için Türkiye'ye ihanet etmesinler. Türkiye'ye ihanet ederlerse yarın zorda kaldıklarında sığınacakları yer kalmaz. Emperyalist ve siyonistlerin çizdiği haritada Kürtlerin yeri yok, bunu görsünler. Buna göre tavır alsınlar." Bu harekatın Kürtlere karşı yapılmadığını vurgulayan Destici, "soykırım, tehcir" gibi büyük karalamaları Meclis çatısı altında da duymanın "içlerini acıttığını", Meclisin şerefli koltuklarında oturan bu insanlardan bu karalamalardan vazgeçmelerini beklediklerini dile getirdi. Destici, "Harekatı 'işgal, soykırım' olarak Meclis kürsüsünde ifade eden Hınçak ve Taşnak artıklarına sormak istiyorum: Aynı sözleri Ermenistan Meclisinde Hocalı katliamı için söyleyebilir misiniz? Fransa'da, Avrupa Parlamentosunda, İtalya'da, bu ülkelerin yaptığı katliamları, soykırımları söyleyebilirler mi? Bütün alçaklıklarını, ihanetleri Türkiye'ye karşı yapmaktadırlar. Bunlara müsaade edilmemesi gerekiyor. Bu süreçte yumruk gibi birlik olma sorumluluğumuz var." dedi.

-"Türkün Türkten başka dostu yoktur" İran'ın, harekata yönelik açıklamalarına ilişkin de eleştiriler yönelten Destici, "Kim dost kim değil bunu görmek için bu süreç turnusol kağıdı olmuştur. 'Türkün Türkten başka dostu yoktur' sözünün geçerli olduğu bir süreci birlikte yaşadık. Özellikle komşu ülkelerden beklentimiz, bu haklı harekatın yanında olmalarıdır. Türkiye, bölgenin huzuru ve selametini sağlamak adına bu harekatı gerçekleştirmektedir." ifadesini kullandı. ABD Başkanı'nın bölgede petrol için bulunduklarını söylediğini aktaran Destici, "Barıştan, dostluktan yana olan kim varsa herkes bu harekatın yanında olmalıdır." diye konuştu. Destici, Türkiye'nin, ne pahasına olursa olsun Süleyman Şah Türbesi'ni mutlaka asıl toprağına geri götürmesi gerektiğini belirtti. Barış Pınarı Harekatı'nın planlanan şekilde bitirilmesini arzu ettiklerini dile getiren Destici, "Ancak şu anda ABD ile 120 kilometre uzunluk ve 30 kilometre derinlik üzerinde mutabakata varılmış gibi görünüyor. Biz bunun doğru olmadığını ifade ediyoruz. Barış Pınarı Harekatı'yla baştan hedeflenen planların eksiksiz şekilde yerine getirilmesini bekliyoruz. Tek istisna şudur: Eğer bölgeyi teröristlerden temizlemeyi rejim yapıyorsa elbette bu bizim işimize gelir. Ancak bir tek PYD/YPG'li kalmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Ayn El Arab'ın ve Kamışlı'nın mutlaka teröristlerden temizlenmesi gerektiğini kaydeden Destici, "Barış Pınarı Harekatı'yla sahada kazandık ama masa başında bizim bunları kaybetmememiz lazım. Dolayısıyla asla ve kata masada geri adım atmamalıyız." dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz ile ilgili açıklamalarına da tepki gösteren Destici, sözlerini şöyle sürdürdü: "Herhalde bu arkadaşın zeka ve hafıza problemi var. Herhalde Enosis taraftarı. Aklı başında birisi bu açıklamayı yapar mı? Türkiye, Doğu Akdeniz'deki enerji paylaşımı içinde olmamalıymış. Bunu sanırsınız Selanik ya da Lefkoşa Rum tarafı belediye başkanı söylüyor. Bu hangi aklın, düşüncenin ürünüdür, gerçekten anlamakta güçlük çekiyoruz. Bıraksın bu işleri, belediye başkanlığını yapsın. Bu işlere fazla bulaşmasın, çünkü söyledikleri cümlelerin tamanı yanlış ve Türkiye aleyhine."

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