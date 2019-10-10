Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Barış Pınarı Harekatı) Bu harekatın milletimiz ve devletimize hayırlı olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum. Hesabımız pazar günü Şırnak’ta olmaktı fakat bu operasyon başladıktan sonra yaptığımız değerlendirmede, bu ziyareti sonraya erteleyelim düşüncesi ağırlık bastı." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile birlikte geldiği Şırnak'taki bir otelde, kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve belediye başkanları ile bir araya geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka'nın telefonundan telekonferansla toplantıya katıldı.

Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla, Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nın başlatıldığını söyledi.

Operasyonun hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Erdoğan, şöyle devam etti: