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"Harekatın milletimiz ve devletimize hayırlı olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 22:37 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "(Barış Pınarı Harekatı) Bu harekatın milletimiz ve devletimize hayırlı olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum. Hesabımız pazar günü Şırnak'ta olmaktı fakat bu operasyon başladıktan sonra yaptığımız değerlendirmede, bu ziyareti sonraya erteleyelim düşüncesi ağırlık bastı"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Barış Pınarı Harekatı) Bu harekatın milletimiz ve devletimize hayırlı olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum. Hesabımız pazar günü Şırnak’ta olmaktı fakat bu operasyon başladıktan sonra yaptığımız değerlendirmede, bu ziyareti sonraya erteleyelim düşüncesi ağırlık bastı." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile birlikte geldiği Şırnak'taki bir otelde, kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve belediye başkanları ile bir araya geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka'nın telefonundan telekonferansla toplantıya katıldı.

Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla, Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nın başlatıldığını söyledi.

Operasyonun hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu harekatın milletimiz ve devletimize hayırlı olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum. Hesabımız pazar günü Şırnak'ta olmaktı fakat bu operasyon başladıktan sonra yaptığımız değerlendirmede, bu ziyareti sonraya erteleyelim düşüncesi ağırlık bastı. Bunu en uygun zamanda, Şırnak'taki bu programımızı gerçekleştirmiş olacağız. Sizi en kalbi duygularımla tekrar selamlıyorum. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun. Bu operasyonumuz da inşallah hayırlara vesile olsun."

Daha sonra konuşma yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da, Suriye'de güvenli bölge oluşturmak amacıyla TSK'nin Fırat'ın doğusuna operasyon gerçekleştirdiğini söyledi.

Operasyonun bölge barışı açısından önemine değinen Kurum, şöyle devam etti:

"Bu operasyonda, tüm dünyaya, kararlı bir şekilde amacımızı, dileklerimizi anlatmak için gittik. İstiyoruz ki Suriyeli kardeşlerimiz vatan topraklarına kavuşsunlar. Barış ve kardeşlik içerisinde, bölgede huzur içerisinde bir yaşam sürmelerini istiyoruz. Bu operasyonun ardından bir milyon Suriyeli kardeşimizi kendi topraklarında barındırmış olacağız. Allah ordumuzu muzaffer eylesin. Askerimizin, Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin"

Belediye Başkanı Mehmet Yarka'nın 31 Mart seçimlerinde aldığı oy oranıyla Şırnak'ın güvenilir bir liman olduğunu gösterdiğini belirten Kurum, destek veren herkese teşekkür etti.

Bölgenin terörden çok çektiğini vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar bu bölge, terörden çok acılar çekti. Canlarımız, mallarımız gitti. Buradakilerin çoğunun kardeşi, akrabası şehit oldu. Şırnak'ın dik duruşu inşallah tüm bölgeye örnek olacak. Terör Şırnak'ta başlamıştı, inşallah 31 Mart seçimlerinden sonra Şırnak'ta terör bitmiştir ve bundan sonra bu bölgede adım adım tesis olunan güvenlikle, ülkemizin en batısında, en gelişmiş şehrinde nasıl bir yaşam varsa, Şırnak'ımız da en az o yaşamı hak ediyor. Biz de tüm ekibimiz olarak, Bakanlık olarak ne ihtiyacınız varsa 2023 yılına kadar yapmak suretiyle kentimizi, bölgede yükselen marka şehir haline getireceğiz."

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum operasyon şırnak toplantı

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