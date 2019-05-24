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Hareket eden kamyonetin altında kalan sürücü yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 15:03 | Son Güncelleme

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde park halindeyken hareket eden kamyonetten atlamak isteyen sürücü, aracın altında kalarak yaralandı.Edinilen bilgiye göre, özel bir süt ürünleri dağıtım şirketinde çalışan Selim Çıtanak (44), 31 AGY 72 plakalı kamyoneti sokakta bulunan marketin önüne park etti.

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde park halindeyken hareket eden kamyonetten atlamak isteyen sürücü, aracın altında kalarak yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, özel bir süt ürünleri dağıtım şirketinde çalışan Selim Çıtanak (44), 31 AGY 72 plakalı kamyoneti sokakta bulunan marketin önüne park etti. Çıtanak, siparişleri indirmek için kamyonetin kasasına çıktığı sırada araç aniden hareket etti. Aracın hareket ettiğini fark eden sürücü kamyonetten atlamak istediği sırada ayağı takılarak kamyonetin altında kaldı. Geri geri yaklaşık 40 metre kadar ilerleyen kamyonet yol kenarındaki taş duvara çarparak dururken, sürücü Çıtanak araç altında sıkıştı. Kazayı gören mahalle sakinleri hemen 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir itfaiye ekipleri, kamyonetin altında sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden kurtardı. Vücudunun çeşitli yerlerinde ezik ve kırıklar olduğu belirlenen Selim Çıtanak, Hatay Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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