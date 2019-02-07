Hareket halinde motoru alev alan belediye otobüsü korkuttu

Trabzon’da hareket halindeki belediye otobüsünde motorunda meydana gelen arızadan dolayı yangın çıktı. İçinde 35 yolcusu bulunan belediye otobüsü tamamen yanmaktan son anda kurtarıldı.

Trabzon’da Enver Bayraktar yönetimindeki 61 VU 342 plakalı KTÜ-Mersin seferini yapan belediye otobüsü Akçaabat ilçesinin Yıldızlı mahallesinde motorunda meydana gelen arızadan dolayı alev aldı. Dumanları fark eden Bayraktar otobüsü durdurarak yolcuları otobüsten indirdi. Motor bölümü alevler içinde kalan otobüsten uzaklaşan yolcuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını fark eden şantiye çalışanlarının da müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürdü. Yangında otobüsün motor bölümü kullanılmaz hale gelirken, olayda yaralanan olmadı.

Otobüs şoförü Enver Bayraktar, otobüste yaklaşık 35 yolcunun olduğunu belirterek “Otobüste bir koku hissettim hemen kenara yanaştım. Yangını gördüm hemen müdahale ettim. Şantiyeden yangını fark edince tanker gönderdiler. KTÜ-Mersin seferini yapıyordum. Otobüste yaklaşık 35 kişi vardı. Yolcular bile yangını fark etmedi” ifadelerini kullandı.