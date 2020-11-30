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Hareket halindeki araç alev aldı, yardıma esnaf koştu

30.11.2020 14:38 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde çevreyolunda seyir halindeki otomobil, motor bölümünde çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çevreyolunda seyir halindeki otomobil, motor bölümünde çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Aracın yanmaya başlamasıyla birlikte araçta bulunanlar kendilerini dışarı atarken, çevredeki esnaf ve araç sahipleri yangın tüpüyle yangına müdahalede bulundu.
Antalya-Alanya D-400 karayolu üzerinde Manavgat Örnek Mahallesi çevreyolunda seyir halindeki Veli Akkaya’nın kullandığı 07 ABK 831 plakalı otomobil bir anda yanmaya başladı. Çevreyoluna çıktığı anda motorunun alt kısmından alevler çıkmaya başlayan otomobile vatandaşlar müdahale etti. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi de araçta soğutma çalışması yaptı.

"Bir anda yanmaya başladı"
Çevreyoluna çıktığı an, aracın alt kısmından duman çıkmaya başladığını belirten Veli Akkaya, “Aracımın hiçbir problemi yoktu. Tüm bakımları 1 ay önce yapıldı. Yangının neden çıktığını bilmiyorum” dedi.
Otomobilin yanma anı, güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, otomobilin yanarak ilerlemesi, durması ve panik yaşayan vatandaşların yangın tüpü ile müdahalesi görülüyor.

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