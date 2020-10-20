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Hareket halindeki aracın içine atlayıp böyle durdurdu!

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2020 11:40 | Son Güncelleme

İzmir'de park halinde bırakılan otomobil, bir anda hareket etmeye başladı. Yokuş aşağı giden otomobilin el frenini çekmeyi unuttuğu anlaşılan sürücü, hızla içine atlayarak arabayı durdurmayı başardı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün Karabağlar Cennetçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücü anlık dalgınlıkla hafif ticari aracını el frenini çekmeden park etti. Sürücü indikten sonra araç bir anda hareket etmeye başladı. Aracın hareket ettiğini fark eden sürücü, koşarak camdan içeri atladı. Araç hareket halindeyken, karşıdan bir minibüs geldiği sırada, orada bulunan bir çocuk kaçarak son anda arada kalmaktan kurtuldu. Sürücü ise içine atladığı aracı durdurarak akan trafikte facianın önüne geçmiş oldu.

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OLAY ANLARI KAMERADA

O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari aracın akan trafikte bir anda hareket ettiği ve bir çocuğun kaçarak minibüs ile araç arasında kalmaktan son anda kurtulduğu, sürücünün içine atlayarak aracı durduğu görülüyor.

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DHA


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