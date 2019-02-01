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Hareket halindeki araçta, kapıyı açıp dans eden sürücüye 5 ay hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 16:06 | Son Güncelleme

ADANA'da hareket halindeki aracının kapısını açarak dans eden sürücü İslam Sönmez, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hareket halindeki araçta, kapıyı açıp dans eden sürücüye 5 ay hapis

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da hareket halindeki aracının kapısını açarak dans eden sürücü İslam Sönmez, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 30 Ekim 2018'de meydana geldi. İslam Sönmez, hareket halindeki hafif ticari aracının kapısını açıp, ayağa kalkarak, müzik eşliğinde dans etti. Diğer araçtakiler Sönmez'i şaşkınlıkla izlerken, başka bir sürücü de cep telefonuyla görüntüledi. Olayın ardından yakalanan İslam Sönmez'e, Trafik Kanunu'na göre tehlikeli şerit değiştirmekten 1002 lira, emniyet kemeri takmamaktan da 108 lira para cezası kesilerek, ehliyetine el konuldu. Sönmez, daha sonra 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek'ten tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
21'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan İslam Sönmez'in, hazırlanan iddanamede 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. Yargılama sonucu hakim, sanık Sönmez'i 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan önce 6 ay hapis cezasına mahkum etti. Daha sonra sanığın cezasını, duruşmadaki iyi hali nedeniyle 5 aya indirdi. İslam Sönmez'in, cezasının onanması durumunda cezaevine gönderileceği öğrenildi.

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Hareket halindeki araçta, kapıyı açıp dans eden sürücüye 5 ay hapisHareket halindeki araçta, kapıyı açıp dans eden sürücüye 5 ay hapisHareket halindeki araçta, kapıyı açıp dans eden sürücüye 5 ay hapisHareket halindeki araçta, kapıyı açıp dans eden sürücüye 5 ay hapis

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