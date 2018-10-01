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Hareket halindeki cisimlerde bulunan enerji türü nedir? (Hadi İpucu 27 Eylül 12.30)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 15:37 | Son Güncelleme

1 Ekim Pazartesi akşamı yapılacak Hadi yarışması heyecanla bekleniyor. Yeni yarışmada sorulacak bir soru için de ipucu paylaşıldı. Bu sefer fizik alanından geldi. Okulda fen bilgisi derslerinden hatırlanabilecek bir soru için ipucunda hareket halindeki cisimlerde bulunnan enerji türü soruldu.

Hareket halindeki cisimlerde bulunan enerji türü nedir? (Hadi İpucu 27 Eylül 12.30)

Hadi yarışmasında öğlen ve akşam yapılan her yarışmalarda çıkacak birer soru için ipucu veriliyor. Bu akşam yani 1 Ekim Pazartesi 20.30’da yapılacak yeni yarışma için de bir ipucu paylaşıldı. Bu yarışmada sorulacak bir sorunun konusu fizik oldu. İpucunda hareket halindeki cisimlerde bulunan enerji türü soruldu.

HAREKETLİ CİSİMLERDEKİ ENERJİ

İpucunda sorulan enerji kinetik enerjidir. Kinetik enerji, bir cismin hareketinden dolayı sahip olduğu enerjidir.

YARIŞMADA PARA ÖDÜLÜ NE KADAR?

Bu akşam 20.30’da yapılacak Hadi yarışmasında para ödülü 6 bin TL olarak açıklandı.

60 BİN Tl'LİK YARIŞMA NE ZAMAN YAPILACAK?

30 Eylül Pazar akşamı yapılan 50 Bİn TL ödülül Hadi yarışması teknik bir problem nedeniyle 5. sorudayken iptal edildi ve yarışmanın başka bir zaman yapılacağı açıklandı. Ödülü 60 bin TL'lik yarışma için henüz bir gün paylaşılmadı. Hadi'nin sosyal medya hesabında en kısa sürede günün açıklanacağı belirtiliyor.


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Anahtar Kelimeler:
hadi ipucu enerji

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