HABER

Hareket halindeki kamyon yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2018 20:06 | Son Güncelleme

MALATYA'nın Kale ilçesinde, hareket halindeyken bilinmeyen nedenle alev alan kamyon, kullanılamaz hale geldi.

Hareket halindeki kamyon yandı

Taha AYHAN/KALE (Malatya), (DHA)- MALATYA'nın Kale ilçesinde, hareket halindeyken bilinmeyen nedenle alev alan kamyon, kullanılamaz hale geldi.
Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Gülenköy Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 44 BE 406 plakalı kamyonun motor bölümü, bilinmeyen nedenle alev aldı. Sürücü kamyonu sağa çekip, park ettikten sonra itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, yargına müdahale edip kısa sürede söndürdü. Kamyonun kullanılamaz hale geldiği yangının nedeni araştırılıyor.

FOTOĞRAFLI

Hareket halindeki kamyon yandıHareket halindeki kamyon yandıHareket halindeki kamyon yandıHareket halindeki kamyon yandı

PARTNERAilece tatil!Ailece tatil!
Kahramanmaraş'ta 4.8 büyüklüğünde deprem (2)Kahramanmaraş'ta 4.8 büyüklüğünde deprem (2)
Çanakkale'deki yangın söndürüldüÇanakkale'deki yangın söndürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TSK açıkladı! ABD askerleri ile...

TSK açıkladı! ABD askerleri ile...

HDP'li Başkanın cebinden şok eden not!

HDP'li Başkanın cebinden şok eden not!

89 yaşındaki Gülriz Sururi'den yeni bikinili paylaşım

89 yaşındaki Gülriz Sururi'den yeni bikinili paylaşım

Sıla 'Tatlı bir telaş içindeyiz' dedi ve düğün açıklaması yaptı

Sıla 'Tatlı bir telaş içindeyiz' dedi ve düğün açıklaması yaptı

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İzmir'de korkunç olay! Çekyatın içinde kadın cesedi bulundu

İzmir'de korkunç olay! Çekyatın içinde kadın cesedi bulundu

Kahreden haber! Yolcu midibüsü uçuruma yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahreden haber! Yolcu midibüsü uçuruma yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde baba dehşeti! Oğlunun boğazına bıçak sapladı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde baba dehşeti! Oğlunun boğazına bıçak sapladı

Samsun'da korkunç olay! Denize giren 4 kişi hayatını kaybetti

Samsun'da korkunç olay! Denize giren 4 kişi hayatını kaybetti

Tatilcilerin gözdesi oldu! Akın akın gidiyorlar: Otellerin doluluk oranı yüzde 100

Tatilcilerin gözdesi oldu! Akın akın gidiyorlar: Otellerin doluluk oranı yüzde 100

Sivas'ın kahraman şoförü yine iş başında

Sivas'ın kahraman şoförü yine iş başında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.