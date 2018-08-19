Hareket halindeki kamyon yandı

Taha AYHAN/KALE (Malatya), (DHA)- MALATYA'nın Kale ilçesinde, hareket halindeyken bilinmeyen nedenle alev alan kamyon, kullanılamaz hale geldi.
Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Gülenköy Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 44 BE 406 plakalı kamyonun motor bölümü, bilinmeyen nedenle alev aldı. Sürücü kamyonu sağa çekip, park ettikten sonra itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, yargına müdahale edip kısa sürede söndürdü. Kamyonun kullanılamaz hale geldiği yangının nedeni araştırılıyor.
FOTOĞRAFLI
Kahreden haber! Yolcu midibüsü uçuruma yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
TSK açıkladı! ABD askerleri ile...
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde baba dehşeti! Oğlunun boğazına bıçak sapladı
Havada panik! Yolcu uçakta kalp krizi geçirdi
Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!
İsveç'te inekler çıplaklar plajına girebilecek: İnsanlar kadar ineklerin de hakkı!
AK Parti Kongresinde Trump'ın ruhu dolaşıyordu!
Aziz Kocaoğlu’ndan CHP'ye 'Kan kaybediyoruz' mesajı!
Canan Karatay, Kurban Bayramı öncesi ezber bozdu: İstediğiniz kadar...
Okuyucu Yorumları 0 yorum